Polska złotówka, mimo dużych zawirowań na rynku walutowym, trzyma się mocno. / autor: Freepik

Dolar zbliża się do poziomu 3,70 zł

Maciej Przygórzewski

Maciej Przygórzewski

główny analityk w InternetowyKantor.pl

  • Opublikowano: 14 października 2025, 16:50

Jeszcze we wrześniu, gdy kurs dolara spadał poniżej 3,60 zł, wielu analityków zastanawiało się, gdzie jest dno. Obecnie, gdy kurs odbił się o ponad 10 groszy, ten scenariusz jest rzadziej rozważany. W tle problemy korony norweskiej i szczęśliwie niski wzrost inflacji w Rumunii.

Dolar umacnia się wobec złotego, zbliżając się do poziomu 3,70 zł – najwyższego od początku sierpnia. Osłabienie się naszej waluty wobec euro oraz mocny dolar sprawiają, że presja na złotego rośnie. Rynek obawia się narastającego zadłużenia i braku realnych cięć wydatków, co ogranicza zaufanie inwestorów do złotówki. Na globalnym rynku widać także słabość norweskiej korony, uzależnionej od spadających cen ropy, oraz stabilizację inflacji w Rumunii, gdzie wzrost cen utrzymuje się już poniżej 10 proc. Brak kluczowych danych makro sprawia, że inwestorzy koncentrują się na trendach walutowych – a te obecnie wyraźnie sprzyjają dolarowi.

Maciej Przygórzewski główny analityk w InternetowyKantor.pl

