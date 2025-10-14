Dolar zbliża się do poziomu 3,70 zł

Jeszcze we wrześniu, gdy kurs dolara spadał poniżej 3,60 zł, wielu analityków zastanawiało się, gdzie jest dno. Obecnie, gdy kurs odbił się o ponad 10 groszy, ten scenariusz jest rzadziej rozważany. W tle problemy korony norweskiej i szczęśliwie niski wzrost inflacji w Rumunii.

Dolar umacnia się wobec złotego, zbliżając się do poziomu 3,70 zł – najwyższego od początku sierpnia. Osłabienie się naszej waluty wobec euro oraz mocny dolar sprawiają, że presja na złotego rośnie. Rynek obawia się narastającego zadłużenia i braku realnych cięć wydatków, co ogranicza zaufanie inwestorów do złotówki. Na globalnym rynku widać także słabość norweskiej korony, uzależnionej od spadających cen ropy, oraz stabilizację inflacji w Rumunii, gdzie wzrost cen utrzymuje się już poniżej 10 proc. Brak kluczowych danych makro sprawia, że inwestorzy koncentrują się na trendach walutowych – a te obecnie wyraźnie sprzyjają dolarowi.

Maciej Przygórzewski główny analityk w InternetowyKantor.pl