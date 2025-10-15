Usługi i wynagrodzenia napędzają inflację

Inflacja trzeci miesiąc z rzędu nie przekroczyła celu NBP. GUS potwierdził dzisiaj swój szacunek sprzed dwóch tygodni – wzrost cen konsumpcyjnych we wrześniu wyniósł 2,9 proc. w relacji rok do roku.

Wrześniowa inflacja jest dokładnie taka sama, jak w sierpniu i nieco mniejsza niż w lipcu (3,1 proc.). Do czerwca znajdowała się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc., z możliwością wzrostu lub spadku o 1 punkt procentowy), ale potem było już coraz lepiej.

GUS podał, że we wrześniu ceny usług wzrosły o 5,8 proc. (w sierpniu – o 6 proc.) , a towarów – o 1,9 proc. (miesiąc wcześniej było to 1,7 proc.). Najmocniej zdrożała żywność i napoje bezalkoholowe – o 4,2 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, alkohol i wyroby tytoniowe – aż o 6,8 proc., użytkowania mieszkania lub domu i nośniki energii – o 4,1 proc. Mocno poszły w górę usługi związane ze zdrowiem – o 4,8 proc., łącznością – 5,4 proc., edukacją – 6,8 proc., restauracjami i hotelami – o 5,4 proc. Generalnie wszystkie kategorie związane z usługami wyraźnie wzrosły, poza transportem, gdzie ceny się obniżyły (spadki wynikały z niższych niż rok temu cen paliw).

Analitycy ING: pozostajemy w trendzie dezinflacyjnym

Drugi miesiąc z rzędu ceny konsumpcyjne bez zmian m/m. Inflacja bazowa zbliżona do sierpniowej (3,1-3,2 proc. r/r). Pozostajemy w trendzie dezinflacyjnym. RPP ma zatem przestrzeń do kontynuacji „cyklu dostosowań” polityki pieniężnej – piszą na platformie X analitycy ING BSK. .

Wrześniowa inflacja CPI potwierdzona w finalnym odczycie na poziomie 2,9% r/r, czyli bez zmian względem sierpnia. W szczegółach w sumie nic nowego – inflacja usług pozostaje podwyższona (5,8% r/r), ale powoli się obniża. Tak samo jak cała inflacja bazowa, która spadła we wrześniu do ok. 3,1% r/r. CPI pozostanie w obecnych okolicach co najmniej do końca bieżącego roku, utrzymując się poniżej 3% r/r. - oceniają analitycy Banku Pekao.

„Niskie ceny ropy na światowych rynkach oraz mocny złoty obniżają koszty importu i działają hamująco na wzrost cen – komentuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu. Podkreśla, że główne źródła presji inflacyjnej to obecnie czynniki krajowe, takie jak usługi i wynagrodzenia, jednak ich dynamika powoli słabnie. Gwiżdż uważa, że w średnim terminie coraz większe znaczenie może mieć polityka fiskalna rządu, a bardzo wysoki deficyt budżetowy może zwiększać presję na wzrost cen w kolejnych kwartałach.

