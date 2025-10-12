Do 120 tys. zł wsparcia dla małych gospodarstw. Czas się kończy
Od pierwszego października do dwudziestego ósmego listopada br. rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w ramach działania „Rozwój małych gospodarstw”. Pieniądze pochodzą z UE - z tzw. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Łączna pula
Na projekt przeznaczono blisko 515 mln złotych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie mogą otrzymać osoby prowadzące gospodarstwa ekologiczne, konwencjonalne lub rozpoczynające działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw.
Dla kogo?
O pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie gospodarstwa o powierzchni do trzystu hektarów i wartości rynkowej nieprzekraczającej dwudziestu pięciu tysięcy euro, z rocznym przychodem wynoszącym co najmniej pięć tysięcy złotych.
Wysokość wsparcia
Wysokość wsparcia wynosi do stu dwudziestu tysięcy zł dla gospodarstw ekologicznych i zapewniających skrócone łańcuchy dostaw, oraz sto tysięcy złotych dla pozostałych. Środki można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane, zakup maszyn i wyposażenia. Warunkiem pomocy jest wzrost wartości sprzedaży o minimum 30 proc. względem wartości bazowej.
gs,pap, jb
