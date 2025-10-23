InPost ma już 57 tysięcy paczkomatów w całej Europie

Grupa InPost posiada 12 000 maszyn Paczkomat w Wielkiej Brytanii, a we Francji spółka zależna Grupy InPost Mondial Relay zwiększyła liczbę urządzeń do 9000, podał InPost. Obecnie InPost dysponuje siecią blisko 90 000 punktów OOH w całej Europie.

„Nasze urządzenia Paczkomat stają się pierwszym wyborem dla milionów konsumentów w całej Europie. Po sukcesie w Polsce konsekwentnie realizujemy naszą wizję budowy najbardziej dostępnej i nowoczesnej sieci out-of-home w Europie. Dynamiczny wzrost liczby maszyn w Wielkiej Brytanii i Francji to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy coraz częściej wybierają tę szybką, wygodną i niezawodną formę dostawy. Nie zatrzymujemy się, dalej rozwijamy naszą infrastrukturę, koncentrując się na kluczowych rynkach, które mają największy potencjał wzrostu” - powiedział założyciel i CEO InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Grupa podała, że utrzymuje mocną pozycję także na pozostałych rynkach zagranicznych. We Włoszech łączna liczba punktów OOH zbliża się do 10 000, z czego prawie połowa to maszyny Paczkomat. Na Półwyspie Iberyjskim jest już ponad 12 000 punktów OOH, w tym 3000 urządzeń.

Obecnie InPost dysponuje siecią blisko 90 000 punktów OOH w całej Europie, w tym około 57 000 maszyn Paczkomat, i dalej kontynuuje ekspansję, podsumowano.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie darują! Zmiana stawki za przejazd i więcej dróg płatnych

Chopin jak Taylor Swift? Kto i jak zarobił na Konkursie Chopinowskim

Eksplozja zainteresowania gazem z terminala LNG w Gdańsku

»»Serwis najnowszych doniesień o biznesie i finansach – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24