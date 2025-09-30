Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

Prezydent Karol Nawrocki popiera likwidację jedno- i dwugroszówek w Polsce.W programie „Gość Radia ZET” przyznał, że zapoznał się z petycją, która do niego wpłynęła i uważa to za rozsądne rozwiązanie. „To rozsądne rozwiązanie. Analizujemy, co możemy z tym zrobić - podkreślił.”

Zwrócił uwagę, że koszty produkcji tych monet są wyższe niż ich wartość. Dodał, że trwa analiza prawna, a pomysł jest rozważany przez prawników z Kancelarii Prezydenckiej.

„Po przeczytaniu tej petycji jestem na tak” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

radiozet, jb

