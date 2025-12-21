Wydajemy krocie na mięso i wędliny

W 2025 roku zjemy grubo ponad 2,5 miliona ton mięsa oraz wędlin, płacąc za nie przeszło 56 miliardów złotych, a więc o pięć miliardów więcej niż rok temu. Dużą zmianą jest wzrost zainteresowania produktami pakowanymi, które konsumenci kupują już częściej niż wędliny i mięso na wagę sprzedawane z tradycyjnej lady.

Mięso i jego przetwory pojawiają się na talerzu niemal w każdym gospodarstwie domowym. Przeciętnie na jedno gospodarstwo przypada więc 187 kilogramów tego rodzaju produktów. Idziemy po nie do sklepu średnio trzy razy w tygodniu.

Od lat liderem pod względem popularności są wędliny, które odpowiadają za około 40 proc. wolumenu oraz za ponad 57 proc. wartości całego rynku.

W strukturze mięsnych zakupów dominują dyskonty, które dzierżą około 40 proc. sprzedaży, co przekłada się na wysoką pozycję marek własnych. W przypadku wędlin do Biedronki, Lidla, Aldi czy Netto należy ponad 43 proc. całkowitego wolumenu zakupów.

Grzegorz Szafraniec

