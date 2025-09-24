Niemcom już się inwestycja u nas za 1,2 mld zł odwidziała

Bosch zrezygnował z budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu. Chodzi o inwestycję wycenianą na 1,2 mld zł. To, jak firma tłumaczy swoją decyzję daje do myślenia.

W ostatnich miesiącach firma Bosch informowała o planach budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatecznie technologiczny gigant zdecydował jednak o wycofaniu się z tej spektakularnej inwestycji

Niepewność górą

Zakład miał uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, która obejmuje fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji, jednak rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy, niż wcześniej zakładano. – W związku z tym podjęliśmy decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki – wyjaśniła w wypowiedzi dla portalu gramwzielone.pl Magdalena Kołomańska, kierowniczka komunikacji korporacyjnej i public affairs w polskim oddziale firmy Bosch.

Liczą na wzrost sprzedaży pomp ciepła

Niemiecki koncern zaznaczył, że w przyszłości może wrócić do koncepcji budowy fabryki na Dolnym Śląsku, jeśli wzrośnie zainteresowanie inwestycjami w pompy ciepła.

– Jesteśmy przekonani, że popyt na te urządzenia będzie się w przyszłości umacniał ze względu na konieczność osiągnięcia ustalonych celów klimatycznych. Gdy to nastąpi, plany dotyczące nowego zakładu zostaną poddane ponownej analizie – zapowiedziała Magdalena Kołomańska.

Źródło: gramwzielone.pl

