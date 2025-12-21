Popularny miód zniknie ze sklepów

Od wiosny 2026 roku w sklepach nie będzie można kupić miodu przefiltrowanego sprzedawanego jako tradycyjny miód. To efekt nowych przepisów wynikających z prawa unijnego, wdrożonych w Polsce przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany dotyczą definicji i oznakowania produktu. Miód przefiltrowany, pozbawiony m.in. pyłku kwiatowego, traci bowiem cechy pozwalające potwierdzić jego pochodzenie i autentyczność.

Usuwanie pyłku ułatwia mieszanie miodów z różnych krajów oraz maskowanie tych domieszek, co od lat budziło sprzeciw pszczelarzy. Nowe regulacje mają chronić konsumentów przed produktami o zaniżonej jakości oraz wspierać uczciwych producentów. Dla handlu oznacza to konieczność zmiany etykiet lub oferty, a dla klientów większą przejrzystość. Od połowy 2026 roku nazwa „miód” będzie zarezerwowana wyłącznie dla produktów spełniających pełną definicję prawną tego produktu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

