Dzieci Zygmunta Solorza przejmują kontrolę nad imperium

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu podjęło w poniedziałek decyzję o powołaniu pięciorga nowych członków rady nadzorczej spółki. W jej skład weszli m. in. syn i córka Zygmunta Solorza - Tobias Solorz i Aleksandra Żak, którzy objęli stanowiska wiceprzewodniczących RN.

Decyzją walnego zgromadzenia skład rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu został powiększony z 5 do 9 osób. Odwołany został Józef Birka. Nowymi członkami rady zostali natomiast: syn Zygmunta Solorza - Tobias Solorz, córka biznesmena - Aleksandra Żak, a także Jarosław Grzesiak, Marta Poślad i Piotr Muszyński.

Sprzeciw pełnomocnika Zygmunta Solorza

Sprzeciw wobec uchwał podjętych przez walne złożył pełnomocnik Radosława Kwaśnickiego, doradcy Zygmunta Solorza. Przed głosowaniami odczytał pismo Kwaśnickiego, w którym Kwaśnicki powoływał się na orzeczenie sądu cypryjskiego z 14 sierpnia br., który tymczasowo zakazał TiVi Foundation (kontrolującej Grupę Cyfrowy Polsat) oraz cypryjskiej spółce Reddev Investments (kontrolowanej przez TiVi Foundation) „wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych”.

„Spór zakończony, sukcesja dokonana”

Z kolei pełnomocnik Reddev Investments Jarosław Kołkowski, który przewodniczył walnemu stwierdził, że „zarządzenia tymczasowe, o których była mowa o oświadczeniu, nie obowiązują”. Obecna na walnym pełnomocniczka Tobiasa Solorza przypomniała natomiast, że „spór główny dotyczący spółki i jej aktywów zakończył się w sposób prawomocny, sukcesja została dokonana, a postanowienia zabezpieczające pozostają bez znaczenia”.

Tydzień temu Cyfrowy Polsat zawiadomił, że otrzymał od TiVi Foundation pismo z informacją, że Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał prawomocny i wiążący wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Sąd oddalił apelację złożoną przez Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok z maja 2025 roku, w którym uznał, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

„Tak jak w pierwszej instancji, której wyrok zapadł w maju 2025 roku, również teraz Sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia Ojca” - napisali we wspólnym oświadczeniu Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak z rodzinami.

Przekazali również, że w najbliższych miesiącach skoncentrują się „na wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus i jej dalszym dynamicznym rozwoju (…) aby spółki Grupy były innowacyjne, efektywnie wykorzystywały możliwości nowoczesnych technologii, a przy tym działały odpowiedzialnie i przynosiły oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy”.

Rodzina Zygmunta Solorza zapowiedziała również, że będzie dążyć do tego, aby osoby trzecie, które działały na szkodę rodziny i biznesu, nie tylko w wymiarze prywatnym, ale również bezpieczeństwa spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa, poniosły odpowiednie konsekwencje prawne.

Z kolei doradca prawny Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki w przekazanym PAP oświadczeniu stwierdził, że wyrok Sądu Najwyższego w Vaduz jest analizowany i być może zostanie wniesiona skarga do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Podkreślił, że jego klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

Spór rodzinny o kontrolę nad konglomeratem Zygmunta Solorza

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów toczyła się od września ubiegłego roku, kiedy to „Gazeta Wyborcza” podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodziło m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera – Tobias Solorz i Piotr Żak – a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu 2025 r. obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.

W maju 2025 r. sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach „Pulsu Biznesu” informował wówczas, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu. Ostatecznie jednak Sąd Najwyższy Liechtensteinie utrzymał wyrok.

W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka sukcesywnie tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus. W połowie grudnia Solorz został odwołany ze stanowiska rady nadzorczej Grupy Interia.pl. Wcześniej biznesmen i jego żona zostali odwołani z rad nadzorczych: Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.

W połowie grudnia rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk przekazał, że Zygmunt Solorz pozostaje jeszcze członkiem rady nadzorczej spółki Polsat Media, natomiast Kulka „została odwołana już ze wszystkich spółek Grupy Polsat Plus, w jakich pełniła jakąkolwiek funkcję”.

Biznes Grupy Polsat

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Obecnie - jak wynika z najnowszych raportów - większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, natomiast właścicielem 65,96 proc. akcji ZE PK jest Solkomtel Foundation.

Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

