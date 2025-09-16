"1 mln Polaków może wrócić do kraju". Oto projekt Biereckiego

Senator Grzegorz Bierecki przedstawił projekt ustawy repatriacyjnej, która ma ułatwić powrót do kraju Polakom zesłanym niegdyś poza granice. Dokument zakłada możliwość osiedlenia w Polsce nawet 500 tys. rodzin, czyli ponad miliona osób.”To szansa dla tych Polaków którzy wciąż pozostają poza ojczyzną” – mówi senator w Telewizji w Polsce24.

Inicjatywa ma być nie tylko odpowiedzią na pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce, lecz także pomocą dla naszych rodaków, którzy obecnie doświadczają prześladowań ze strony reżimów Putina i Łukaszenki.

Polski naród, polski ród – brzmią słowa polskiego hymnu. Teraz nadszedł czas, by te słowa przekuć w czyny.

Ustawa repatriacyjna, której projekt złożył senator Grzegorz Bierecki może być prawdziwą rewolucją jeśli chodzi o powrót naszych rodaków do Polski, zwłaszcza dla tych, którzy często pod przymusem zostali zesłani daleko od kraju.

Projekt senatora Biereckiego

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do repatriacji, uproszczenie procedur wizowych i szybszą weryfikację dokumentów oraz ułatwienie samorządom nabywania pustostanów i lokowania w nich repatriantów, w tym późniejszego wykupu takich mieszkań lub domów na własność.

Pustostany w Polsce

To nie tylko szansa dla Polaków mieszkających na obszarze byłego Związku Radzieckiego, ale również istotna odpowiedź na wyzwania demograficzne Polski.

Kiedy jadę wieczorem przez miejscowości w województwie lubelskim to w niektórych wsiach czy miasteczkach świeci się 1/3 okien. Pozostałe domy i mieszkania są puste. To są pustostany. Ludzie wyjechali - mówi dla Telewizji w Polsce24 senator Bierecki.

Pomysł senatora jest taki, by zajęcie pustostanów zostało ułatwione.

Prześladowani Polacy przez reżim Łukaszenki i Putina

Szacuje się że na terenie całego byłego Związku Sowieckiego żyć może ponad milion osób polskiego pochodzenia. Jednak liczba tych, którzy przyznają się do związków z Polską z roku na rok spada, głównie z powodu prześladowań.

Oni podlegają takiej presji nie tylko ze strony administracji publicznej ale także presji ze strony środowiska w którym się obracają. To jest niechęć, której doznają w miejscu pracy. To jest niechęć, której doznają w miejscu zamieszkania. Ci Polacy są prześladowani, podlegają presji i jeśli chcemy ich ocalić dla polskości, jeśli chcemy aby zachowali polskość, trzeba ich stamtąd ewakuować - dodaje senator Bierecki.

Polska jest już atrakcyjnym krajem do mieszkania

Ustawa miałaby objąć nie tylko Polaków żyjących na wschodzie, ale także tych których przodkowie dawno temu wyjechali za chlebem, a dziś chcą wrócić do ojczyzny.

Korespondencja, którą otrzymuje do biura no przychodzi z różnych krajów. Okazuje się, że w bardzo wielu miejscach, na wielu kontynentach są Polacy, którzy chcą przyjechać do Polski. Polska jest już atrakcyjnym krajem do mieszkania - podkresla senator.

Na pomoc demografii

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowe rozwiązania w zakresie repatriacji były nieskuteczne. Nowa ustawa zaproponowana przez senatora Biereckiego ma to zmienić.

Sprawy ludnościowe to najważniejsza sprawa dla Polski. Ważniejsza nawet niż obronność czy gospodarka, ponieważ to jest kwestia być albo nie być dla naszego państwa i narodu. Więc to jeden z najważniejszych projektów ustaw, który pojawił się w ostatnich miesiącach a być może nawet w ostatnich latach - mówi dla Telewizji wPolsce24 Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Poparcie prezydenta Karola Nawrockiego

Ustawa może też liczyć na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego.

Wszelkie rozwiązania prawne, które mogły być zaproponowane w tym zakresie, które ułatwiałyby przyjazd potomków naszych rodaków z dawnych terenów Związku Sowieckiego będą przychylnie odbierane w pałacu prezydenckim - komentuje Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

To może być przełom

To może być duży przełom, jeśli chodzi o sytuację demograficzną w naszym kraju. Rozwijająca się Polska potrzebuje rąk do pracy. Jednocześnie mamy szansę sprowadzić bliskich nam kulturowo-rodaków zamiast imigrantów z krajów azjatyckich czy afrykańskich.

Senator Grzegorz Bierecki szacuje, że repatriantów może być nawet 500 000.

Tyle możemy dobrego zrobić. Potrzebujemy tych ludzi teraz, szybko. Chcemy ich do Polski ściągnąć pół miliona i jesteśmy w stanie to zrobić.

wpolsce24, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprowadźmy Polaków! Przełomowy projekt sen. Biereckiego

Japoński koncern ucieka z Niemiec do Polski

Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

»»Co nowego w gospodarce i finansach? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24