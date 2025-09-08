Sensacja! PSL pójdzie do wyborów z Konfederacją?

TYLKO U NAS

PSL nerwowo szuka partnera do listy wyborczej a jeden z liderów partii, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, kazał peeselowskim strukturom szukać kontaktu z działaczami Konfederacji. – I to by była dobra wiadomość dla PiS – uważa znany publicysta i autor książek Piotr Gursztyn.

Prawo i Sprawiedliwość przestało się oglądać na Konfederację po tym, jak Sławomir Mentzen zaczął obrażać Jarosława Kaczyńskiego i innych liderów największej partii opozycyjnej. Krajobraz polityczny po tych wydarzeniach szkicuje w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn.

PSL przyklei się do Konfederacji?

Jednym z elementów nowej układanki mają być podejmowane przez PSL próby nawiązania bliższych relacji z ugrupowaniem Mentzena. Ludowcy z coraz większą obawą patrzą na swoje wyniki w sondażach i chcą powtórzyć manewr z wyborów w 2019 roku (stworzyli listy z KUKIZ’15) i 2023 roku (wspólna lista z Polską 2050).

„Wicemarszałek Piotr Zgorzelski kazał strukturom nawiązywać kontakty z Konfederacją” – pisze Piotr Gursztyn, przypominając post Zgorzelskiego na X, w którym wicemarszałek Sejmu zauważył, że w przypadku braku odpowiedniej liczby głosów w przyszłym parlamencie „trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji”.

„Odpowiedź z oficjalnego konta tej partii była drwiąca i negatywna, ale wcale nie ma pewności, czy część mentzenowska (liberalna) nie ulegnie jakiejś pokusie” – zauważa Gursztyn.

Dobra wiadomość dla PiS?

Według publicysty „Sieci” taki alians byłby dobrą wiadomością dla PiS.

Tam jest bowiem kalkulacja, że wynik tej partii to poniżej 231 posłów dających większość, ale powyżej 215 mandatów. Resztę trzeba będzie dobrać. Wiadomo, że deal z PSL będzie trudny do zaakceptowania dla narodowców Bosaka, a w Konfederacji ma miejsce skrywany, lecz ostry konflikt między Mentzenem a marginalizowanym Bosakiem – czytamy na łamach najnowszego wydania największego konserwatywnego tygodnika w Polsce.

