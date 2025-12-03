Już co dziesiąte nowe auto pochodzi z Chin!

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 0,02 proc. r/r i wyniosła 54 977 szt. w listopadzie br. (spadek o 7,22 proc. m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Skumulowana liczba rejestracji w tym roku (591 288 szt.) jest większa od zanotowanej w 2024 r. o 6,41 proc.

Chińskie auta i elektryki biją rekordy

„W jedenastym miesiącu br. producenci z Chin sprzedali 5 105 egzemplarzy samochodów, czyli 3,5 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. W ciągu jedenastu miesięcy br. liczba rejestracji wyniosła 39 340 sztuk. Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wyniósł w listopadzie 10,4 proc., co jest kolejnym rekordem. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rynku również wzrósł po raz kolejny z rzędu i w listopadzie 2025 roku przekroczył 10 proc., osiągając rekordową wartość 10,1 proc.” - czytamy w komunikacie.

Rynek nowych aut osobowych idzie na rekord

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w listopadzie 2025 roku zarejestrowano w Polsce 54 977 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 0,02 proc. (+10 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 7,22 proc. (-4 277 szt.) mniej niż w październiku 2025 roku. Dane skumulowane (591 288 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2025 roku o 6,41 proc. (+35 641 szt.).

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 49 027 samochodów osobowych, o 0,25 proc. (-121 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 7,02 proc. (-3 703 szt.) mniej niż w październiku br. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano dotychczas 529 648 nowych samochodów osobowych, o 6,81 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+33 773 szt.), podano także.

„W listopadzie 2025 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 31,09 proc.. Udział firm osiągnął poziom 68,91 proc.” - czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 5 950, o 2,25 proc. (+131 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 8,8 proc. (-574 szt.) mniej niż w październiku br. W 2025 roku zarejestrowano dotąd łącznie 61 640 aut dostawczych, o 3,1 proc. (+1 868 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na nic protesty! Rząd sprzeda kolejkę na Kasprowy?

Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?

Srebro wyszło z cienia. Bije rekord za rekordem

»»Rząd Tuska dramatycznie zadłuża Polskę! – oglądaj w telewizji wPolsce24