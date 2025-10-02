Rynek nowych aut pędzi jak szalony

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 18,2 proc. r/r i wyniosła 55 562 szt. we wrześniu br. (wzrost o 17,5 proc. m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Skumulowana liczba rejestracji w tym roku jest większa od zanotowanej w 2024 r. o 6,81 proc.

Rezultat z ub. miesiąca oznacza kontynuację trendu wzrostowego na rynku sprzedaży nowych samochodów. Co więcej, był to rekordowy wynik uzyskany we wrześniu w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje samochodów osobowych.

Prognoza na cały rok to 585 tys. aut osobowych

„W dziewiątym miesiącu br. producenci z Chin sprzedali rekordową liczbę samochodów - 4 419 egzemplarzy. Pod względem udziału w rynku wyrównali oni rekord z poprzedniego miesiąca, który wyniósł 8,9 proc. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rynku wzrósł po raz kolejny z rzędu i we wrześniu 2025 roku sięgnął 9 proc. Prognoza IBRM Samar na 2025 rok nadal zakłada rejestrację około 585 tys. samochodów osobowych oraz 68 tys. samochodów dostawczych, choć dynamika wzrostu liczby rejestracji wskazuje na możliwość korekty prognozy w górę w kolejnych miesiącach” - czytamy w komunikacie.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, we wrześniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 55 562 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 18,15 proc. (+8 535 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 17,47 proc. (+8 263 szt.) więcej niż w sierpniu 2025 roku. Dane skumulowane (477 057 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2025 roku o 6,81 proc. (+30 399 szt.).

Udział nabywców indywidualnych poniżej 30 proc.

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 49 857 samochodów osobowych, o 20,24 proc. (+8 391 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 17,37 proc. (-7 377 szt.) więcej niż w sierpniu br. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano dotychczas 427 891 nowe samochody osobowe, o 7,34 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+29 265 szt.), podano także.

„We wrześniu 2025 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,18 proc.. Udział firm osiągnął poziom 70,82 proc.” - czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 5 705, o 2,59 proc. (+144 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 18,39 proc. (+886 szt.) więcej niż w sierpniu br. W tym roku zarejestrowano dotąd łącznie 49 166 aut dostawczych, o 2,4 proc. (+1134 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

Bruksela znów spóźniona, czyli ratunek dla hut

Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

»»Koniec hodowli kur w klatkach i inne aktualności rolnicze – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24