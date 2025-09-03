Ochłodzenie na rynku aut używanych. Zaskakujący powód!

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w sierpniu br. wyniosła 73 398 sztuk, co oznacza spadek o 6,8 proc. r/r, podał IBRM Samar. Jednym z powodów spadku importu są coraz bardziej przystępne cenowo samochody nowe, szczególnie chińskie.

„Wynik sierpniowy jest najniższym od grudnia 2024 roku (71 537 szt.), a ostatnio tak duży spadek r/r odnotowaliśmy w marcu 2023 roku (-7,7 proc.). Za trzeci z kolei spadkowy miesiąc w imporcie odpowiadają auta osobowe, bo auta dostawcze od 26-ciu miesięcy odnotowują systematyczny wzrost” - czytamy w komunikacie.

Nowy „chińczyk” lepszy niż używane audi?

Jednym z powodów spadku importu z pewnością są coraz bardziej przystępne cenowo samochody nowe (niższe ceny, wyższe rabaty), szczególnie chińskie, które dla wielu klientów podważają sens inwestowania w samochody używane w wieku do 4 lat_”

„Łącznie w ciągu ośmiu miesięcy 2025 roku sprowadzono do Polski 644 464 używane auta o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek w ciągu roku o 0,4 proc. Zdecydowaną większość importowanych w tym roku pojazdów - dokładnie 581 598 sztuk - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 1,5 proc. mniej niż przed rokiem. Jak już wspomniano, na uwagę zasługuje import samochodów użytkowych - 62 866 sztuk to o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej” - podano.

Mocno rośnie popyt na używane samochody elektryczne

Wiek importowanych aut ustabilizował się i wynosi obecnie 12,3 roku. Decydujący wpływ na taki - wciąż jednak zaawansowany - wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (dokładnie 12,69 roku).

Ciekawostką jest wyraźnie rosnący popyt na używane samochody elektryczne (+34,1 proc.), wskazano również.

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych dwa mają wciąż bardzo zbliżone wyniki - Opel Astra i Volkswagen Golf (różnica wynosi 106 sztuk). W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszym modelem jest bezkonkurencyjny Renault Master.

Wciąż rośnie import aut z USA i Kanady

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,0 proc. Uwagę zwraca utrzymujący się, rosnący popyt na samochody z Ameryki Północnej, zarówno ze Stanów Zjednoczonych (+9,9 proc.), jak i z Kanady (+13,4 proc.), choć tempo wzrostu ciągle spada. Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję w TOP3. Na koniec 2024 roku to miejsce zajmowała jeszcze Belgia. Rekordowe tempo wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowała Litwa (+31,7 proc.), choć sam wolumen jest bardzo niski - 1 746 sztuk. Drastyczne spadki wykazały natomiast kraje skandynawskie: Norwegia (-20,8 proc.) i Szwecja (-23,0 proc.), wskazał Samar.

