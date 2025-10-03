Boom na używane dostawczaki, spada import osobówek

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w sierpniu br. wyniosła 81 464 sztuk, co oznacza wzrost o 0,2 proc. r/r, podał IBRM Samar. To zasługa systematycznego wzrostu importu aut dostawczych.

„Wynik wrześniowy jest najwyższy od 2020 roku, a wzrost to zasługa aut dostawczych, których import od 27 m-cy systematycznie rośnie. Samochody osobowe ‘spadają’ natomiast czwarty miesiąc z rzędu” - czytamy w komunikacie.

Liczba używanych aut dostawczych z importu wzrosła o 10,2 proc.

„Łącznie w ciągu trzech kwartałów 2025 roku sprowadzono do Polski 725 928 używanych aut o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek w ciągu roku o 0,4 proc. Zdecydowaną większość importowanych pojazdów - dokładnie 655 205 sztuk - stanowią niezmiennie samochody osobowe, których zarejestrowano o 1,4 proc. mniej niż przed rokiem. Jak już wspomniano, na uwagę zasługuje import samochodów użytkowych - 70 723 sztuki to o 10,2 proc. więcej niż rok wcześniej” - podano.

Wiek importowanych aut ustabilizował się i wynosi obecnie 12,36 roku. Decydujący wpływ na taki - wciąż jednak zaawansowany - wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (dokładnie 12,74 roku), wskazano również.

Najwięcej aut z Niemiec i Ameryki Północnej

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych o pierwszym miejscu zadecydował jeden egzemplarz - Opel Astra z wynikiem 16 809 sztuk wyprzedził Volkswagena Golfa, którego sprowadzono w liczbie 16 808 sztuk. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszym modelem jest bezkonkurencyjny Renault Master, wymieniono.

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,1 proc. Uwagę zwraca utrzymujący się, rosnący popyt na samochody z Ameryki Północnej, zarówno ze Stanów Zjednoczonych (+11,1 proc.), jak i z Kanady (+13,5 proc.), choć tempo wzrostu ostatnio spada. Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję w TOP3. Na koniec 2024 roku to miejsce zajmowała jeszcze Belgia. Rekordowe tempo wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowała Litwa (+27,6 proc.), choć sam wolumen jest bardzo niski - 1922 szt. Drastyczne spadki wykazały natomiast kraje skandynawskie: Norwegia (-20,2 proc.) i Szwecja (-22,7 proc.), wskazał Samar.

ISBnews, sek

