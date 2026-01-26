Morawiecki: dlaczego z Polski wyjedzie 17 mld zł?

Kto za tym stoi? 17 MILIARDÓW złotych wypływa z Polski! Podaj dalej, jeśli wspierasz POLSKI przemysł! – zaapelował we wpisie w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. Odpowiedział mu obecny prezes PKP Intercity. Replika była cięta.

Polskiej koleje rozpisały największy w historii III RP przetarg – na 17 miliardów złotych. Został on jednak tak skonstruowany, że wygrać może tylko francuski Alstom, a drugą cześć przetargu wygra niemiecki Siemens, w porozumieniu z Alstomem. A co z polską Pesą? Rozmawiałem niedawno z właścicielem polskiego Newagu: mamy znakomite polskie firmy – Cegielski w Poznaniu, Pesa w Bydgoszczy, Newag w Nowym Sączu, Stadler, który jest szwajcarską firmą, ale daje w Siedleckiem miejsca pracy tysiącom osób. Dlaczego tam nie zostało to zlecone?a pyta na krótkim filmie zamieszonym na X Mateusz Morawiecki.

Prezes PKP Intercity broni przetargu

Panie Premierze, Fakty! – odpowiedział Mateuszowi Morawieckiemu obecny prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Wysunął następujące argumenty:

Odrzuciliście w przetargach na poc. piętrowe w 21r. i 23r. oferty konsorcjum PESA i Newag Alstom zatrudnia w Polsce 2-krotnie więcej pracowników niż Stadler poc. piętrowe będą budowane w całości w polskich zakładach Alstomu w Chorzowie i Nadarzynie

Morawiecki przypomina suche fakty

Na byłego premiera replika podziałała jak ostroga na rumaka. W odpowiedzi na wpis zamieścił wyliczenie faktów:

Chciał pan faktów - oto fakty:

W 2011 r. przetarg na Pendolino został skonstruowany pod konkretne parametry, których polscy producenci (Pesa, Newag) nie mogli spełnić - dlatego Pesa w ogóle nie złożyła oferty. Wymagano prędkości 200–250 km/h, mimo że Pendolino w Polsce nie przejechało ani jednego kilometra z prędkością 250 km/h - przypomniał okoliczności przetargu sprzed lat polityk PiS.

Stary trick znów w użyciu

Cieszę się, że krytykuje Pan w zasadzie politykę rządu PO/KO z lat 2007-2015, jak i aktualną, bo ten sam mechanizm stosowany jest dziś w przypadku budowy komponentu kolejowego CPK: parametry techniczne ustawiane są tak, by realną ofertę mógł złożyć tylko zagraniczny dostawca. A deklarowane prędkości w praktyce, nie teorii - nigdy nie zostaną wprowadzone - wskazuje Mateusz Morawiecki.

Zarówno kontrakt Pendolino, jak i obecne decyzje podpisywał Pan osobiście – to ciągłość praktyki, nie przypadek. Dlaczego nie uczycie się na własnych błędach, tylko próbujecie je zrzucić na kogoś innego?

Efekt? Miliardy złotych więcej za marginalny zysk czasowy (ok. 15 minut), przy jednoczesnym wykluczaniu mniejszych miast i polskich firm. „Produkcja w Polsce” nie zmienia faktu, że know-how, marża i decyzje strategiczne są poza Polską, a polski przemysł traci szansę rozwoju technologii i skali - zakończył swoją replikę były premier.

W komentarzach pod wpisem wpis byłego premiera znalazła się znamienna grafika, którą warto zacytować, jako podsumowanie wymiany zdań między prezesem PKP Intercity i politykiem PiS.

Grafika na X opisująca przetarg na Koleje Dużych Prędkości / autor: X - @WojciechPi57203

