Właściciel TVN rozważa oferty przejęcia koncernu

Koncern medialny Warner Bros. Discovery (WBD) poinformował we wtorek w komunikacie, że rozważa opcje sprzedaży spółki lub jej części w świetle ofert jej przejęcia przez inne firmy. Ogłoszenie pojawiło się po doniesieniach o odrzuceniu pierwszej propozycji przejęcia właściciela TVN przez koncern Paramount Skydance.

Jak napisano w oświadczeniu WBD, zarząd firmy rozpoczął „przegląd strategicznych alternatyw, by zmaksymalizować wartość dla akcjonariuszy w związku z zainteresowaniem, z jakim spółka spotkała się z wielu stron” – zarówno w sprawie zakupu całej spółki, jak i tylko Warner Bros.

„Po otrzymaniu (przejawów) zainteresowania z wielu stron rozpoczęliśmy kompleksowy przegląd alternatyw strategicznych w celu określenia najlepszej drogi naprzód, aby w pełni wykorzystać wartość naszych aktywów” – powiedział prezes spółki David Zaslav.

WBD poinformował jednocześnie, że mimo to nadal realizuje wcześniejszy plan rozdzielenia koncernu na Warner Bros i Discovery Global, który ma zakończyć się w kwietniu 2026 r. Plan zakłada, że ta pierwsza firma będzie koncentrować się na platformach streamingowych (m.in. HBO Max) i studiach filmowych, zaś druga będzie kontrolowała kanały telewizyjne, w tym CNN, TNT, a także kanały zagraniczne, takie jak polski TVN.

Ogłoszenie opublikowano po doniesieniach o zainteresowaniu przejęciem WBD ze strony Paramount Skydance, właściciela m.in. studiów Paramount, telewizji CBS i platformy streamingowej Paramount+. Według agencji Bloomberga WBD odrzucił pierwszą ofertę kupna koncernu jako zbyt niską. Gdyby doszło do transakcji, byłaby to jedna z największych fuzji w świecie mediów.

Paramount Skydance to koncern należący do Davida Ellisona, syna jednego z najbogatszych ludzi świata, Larry’ego Ellisona, bliskiego sojusznika prezydenta Donalda Trumpa. Firma ta powstała w tym roku w wyniku przejęcia Paramount przez Skydance Ellisona. Do finalizacji przejęcia tego koncernu doszło w kontrowersyjnych okolicznościach, ponieważ zgodę na transakcję koncern otrzymał po zawarciu ugody i wypłaceniu 16 mln dolarów fundacji Donalda Trumpa. Stało się to w związku z pozwem prezydenta o rzekome zmanipulowanie przez telewizję CBS, należącą do Paramount, wywiadu z Kamalą Harris podczas kampanii wyborczej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

