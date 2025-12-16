Niemcy chcą przepchnąć Mercosur kolanem. Zapadła ważna decyzja
Dziś w Parlamencie Europejskim odbyło się istotne głosowanie, które mogło wpłynąć nie tylko na kształt unijnej polityki handlowej, ale przede wszystkim na sytuację milionów rolników. Stawką było porozumienie z krajami tworzącymi Grupę Mercosur.
Sprzeciw. Wbrew interesom polskich i europejskich rolników
Oprócz Polski, odroczenia posiedzenia domagały się Francja i Włochy, argumentując, że obecnie brakowało warunków do przyjęcia kontrowersyjnej umowy. Rządy w Paryżu i Rzymie uważały, iż porozumienie nie zapewniało wystarczającej ochrony europejskiego rolnictwa i wymagało dalszych prac.
Oponenci sprzeciwiali się zapisanym w dokumencie preferencjom celnym m.in. dla wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. Kluczowe dla Francuzów i Włochów było wprowadzenie zakazu stosowania przy produkcji żywności pestycydów niedozwolonych w krajach Wspólnoty.
W interesie Niemiec
Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, dąży do jak najszybszego przegłosowania umowy – tak, żeby można było ją ostatecznie podpisać podczas szczytu krajów Mercosur zaplanowanego na najbliższą sobotę w Brazylii. Aby umowa została zatwierdzona, konieczna była zgoda piętnastu państw członkowskich reprezentujących 65 proc. ludności UE. .
Co się stało? „Klauzula ochronna”?
Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował we wtorek wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej UE z państwami Mercosuru. Ma to pozwolić na reakcję Wspólnoty w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów tego bloku Ameryki Południowej.
Przyjęte poprawki stanowią, że procedura ta, mogąca prowadzić do zamknięcia jednego rynku lub całej UE na import z Mercosuru, będzie uruchamiana, gdy ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. - a nie o 10 proc., jak pierwotnie proponowano - a różnica w cenach będzie mierzona w okresie kwartalnym. KE będzie musiała zareagować w takiej sytuacji w ciągu 14, a nie 21 dni. Przeszła też poprawka nakładająca na producentów eksportujących do UE obowiązek przestrzegania unijnych standardów.
pap, jb, gs
