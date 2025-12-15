Liberalizacja metanu za dostawy LNG. Bruksela po presją USA

Jeśli Unia Europejska chce kupować amerykański gaz, musi złagodzić przepisy dotyczące ograniczenia emisji metanu. Władze USA żądają, by ich stosowanie zostało odroczone nawet o dekadę. Dziś ministrowie krajów unijnych spotykają się, by podjąć decyzje z tej sprawie.

Istniejące przepisy, które nakazują firmom importującym gaz i ropę do Unii szczegółowe raportowanie emisji metanu, od wielu miesięcy są ostro krytykowane przez Amerykanów. Redukcja emisji metanu tak jak i CO2 to kluczowy element unijnej polityki klimatycznej. Jednak dla amerykańskich koncernów wymagania unijne są nie do zaakceptowania. A to właśnie producenci ze Stanów Zjednoczonych są obecnie najważniejszymi dostawcami gazu do Europy po tym, jak po napaści na Ukrainę Rosja zakręciła gazowy kurek wielu państwom. Według informacji podanych przez agencję Reuters, rząd USA w przesłanym liście do Brukseli wyraził oczekiwanie, że przepisy zostaną zniesione lub co najmniej ich egzekwowanie zostanie opóźnione do 2035 roku.

Komisja Europejska nie może nie przyjąć do wiadomości zastrzeżeń Waszyngtonu

Przypomnijmy, że dostawy amerykańskiego LNG „pomogły” Unii przetrwać kryzys energetyczny wywołany napaścią Rosji na Ukrainę, gdy Gazprom zakręcił „gazowy kurek” wielu krajom Wspólnoty i musiały w szybkim tempie szukać nowych źródeł zaopatrzenia. Gaz skroplony z USA, będzie zyskiwał na znaczeniu także w kolejnych latach w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii, gdyż ta zamierza całkowicie uniezależnić się od Rosji i zakazać importu surowców z tego kraju. Dlatego Bruksela, choć forsuje politykę klimatyczną, to jednak nie może ignorować ani krytycznych opinii z USA, ani tym bardziej gróźb, że wstrzymają eksport LNG dla Europy. Tym bardziej, że administracja Donalda Trumpa oczekuje od Brukseli w zamian za zgodę na porozumienie handlowe i ograniczenie ceł zwiększenia zakupów surowców amerykańskich.

Agnieszka Łakoma

