UE szykuje nową umowę. Rolnicy stracą miliony?

Bruksela przyspiesza prace nad kolejnym porozumieniem, a jego kulisy coraz mocniej elektryzują opinię publiczną. Po burzy wywołanej umową Mercosur europejska polityka handlowa wciąż pozostaje pod lupą, a emocje nie zdążyły opaść. Rolnicy z niepokojem śledzą kolejne sygnały płynące z UE, bo stawką może być znacznie więcej niż sam handel. Czy tym razem obawy okażą się uzasadnione?

Zarówno przedstawiciele rządów, jak i organizacje branżowe podkreślają konieczność zachowania szczególnej ostrożności. W grę wchodzą bowiem nie tylko ceny i opłacalność produkcji, ale także normy jakości, dobrostan zwierząt oraz standardy środowiskowe, które w Unii należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Zbyt dużo niewiadomych

Pojawiają się również pytania o to, czy nowe porozumienie rzeczywiście ominie najbardziej wrażliwe obszary, czy też wyłączenia okażą się jedynie częściowe. Brak szczegółowych informacji sprawia, że niepewność utrzymuje się zarówno wśród producentów, jak i ekspertów. Co najważniejsze, w kontekście potencjalnej umowy handlowej z Indiami, handel rolny nie zostanie objęty porozumieniem. Wyłączenie wrażliwych towarów rolnych potwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie w kontekście wcześniejszych protestów i obaw europejskich producentów rolnych.

Wyroby przemysłowe i… cukier

Zakres umowy ograniczono głównie do towarów przemysłowych oraz likwidacji barier pozataryfowych. Ambitniejsze plany, takie jak zamówienia publiczne, energia czy liberalizacja inwestycji, zostały znacząco okrojone. Szczegóły dotyczące listy „wrażliwych produktów” pozostają poufne, jednak – jak podaje RMF24 – musi znaleźć się wśród nich cukier, ze względu na obowiązujące już kontyngenty z Ukrainy i Mercosuru. Polska zabiega również o ochronę rynku tytoniu, podczas gdy Indie bronią dostępu do swojego rynku ryżu i produktów mleczarskich.

Jednocześnie Unia Europejska naciska na otwarcie indyjskiego rynku na europejskie wina i alkohole, obecnie objęte bardzo wysokimi cłami

Unijne normy przede wszystkim

Ministerstwo Rolnictwa podkreśla natomiast, że nowe umowy handlowe nie powinny być podpisywane bez gwarancji spełniania unijnych norm, zwłaszcza w zakresie pestycydów i dobrostanu zwierząt. Choć nowa umowa handlowa UE z Indiami ma mieć zupełnie inny charakter niż wcześniejsze porozumienia, emocje wokół niej nie gasną. Wyłączenie rolnictwa uspokaja nastroje, ale brak pełnej transparentności nadal budzi pytania. Jedno jest pewne – europejska polityka handlowa wchodzi w kolejny, strategiczny etap, którego skutki mogą być odczuwalne znacznie szerzej, niż się dziś wydaje.

Źródło: RMF24

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego: jest 550 ton, a będzie 700!

Pestycydy w Brazylii można jeść łyżkami

Rekord liczby podróżnych na Lotnisku Chopina

»»Gminy płacą za brak eksmisji! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24