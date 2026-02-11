Szokujący wyrok! Więzienie za odór

Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie może stać się precedensem dla branży hodowlanej. Sześcioro członków rodziny Bulików z Domaszkowic, prowadzących pięć chlewni z 8 tys. sztuk trzody, zostało skazanych na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok za emisję odorów z gnojowicy i budynków inwentarskich.

Sąd nakazał też zapłatę po 10 tys. zł na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pokrycia kosztów publikacji wyroku. Prokuratura zarzuciła hodowcom zanieczyszczanie powietrza (art. 182 Kodeksu karnego), wskazując na emisję m.in. amoniaku i siarkowodoru oraz zbyt małą odległość ferm od zabudowań.

Wcześniej mieszkańcy składali liczne skargi, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał decyzję o wstrzymaniu działalności. Bulikowie zapowiadają apelację. Twierdzą, że działali zgodnie z przepisami, limitami nawożenia i planami środowiskowymi, a sprawa dotyczy wyłącznie uciążliwości zapachowej. Finał tej sprawy może mieć znaczenie dla całej branży.

Źródło: TopAgrar.pl; Wiadomości Agro - wPolsce24

Oprac. GS