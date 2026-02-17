Gdzie jest MON? Kolejne balony z Białorusi nad Polską

W nocy wojskowe systemy radiolokacyjne wykryły kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną balonów z kierunku Białorusi; Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek rano, że sytuacja nie stwarzała poważnego zagrożenia.

W ostatnich tygodniach zintensyfikowały się incydenty z udziałem balonów przemytniczych, które z terytorium Białorusi wlatują w polską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały takie wloty m.in. w nocy z 15 na 16 lutego oraz w nocy z 8 na 9 lutego.

Balony lecą nad Polską, a szef MON komentuje

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz 9 lutego ocenił, że powtarzające się incydenty z udziałem obiektów przypominających balony, które wlatują w polską przestrzeń powietrzną z Białorusi, mają dwa cele: przemytniczy i prowokacyjny.

Podkreślił, że działania te są elementem trwającej wojny hybrydowej.

A Polska się temu przygląda?

Wojna hybrydowa?

Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie z końca stycznia podkreśliło, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim.

Zapewnienia

DORSZ zapewnia, że „sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej”.

pap, jb