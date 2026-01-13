Szpital w Wadowicach bez porodówki. Powód jest oczywisty

Powiatowy szpital w Wadowicach planuje zawiesić od 1 lutego działalność oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz noworodków i wcześniaków – podała w środę placówka. W ciągu ostatnich czterech lat wygenerowały one 40 mln zł straty finansowej placówki.

To jest systemowa katastrofa dla kobiet z Wadowic i okolic. Od 1 lutego Powiatowy Szpital w Wadowicach planuje zawiesić działalność oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz noworodków i wcześniaków. Oficjalny powód? Pieniądze. Nieoficjalny skutek? Kobiety zostają same.

Te same tłumaczenia szpitali

Dyrekcja szpitala tłumaczy decyzję gwałtownym spadkiem liczby urodzeń. Tyle że to argument wygodny, ale fałszywy w swojej logice. Spadek liczby urodzeń to problem ogólnopolski, a nawet europejski. Państwo wie o nim od lat. Samorządy wiedzą. Ministerstwo zdrowia wie. A mimo to odpowiedź systemu jest zawsze taka sama: zamykać, likwidować, wygaszać.

Obserwujemy gwałtowny i systematyczny spadek liczby urodzeń. Dziesięć lat temu w naszym szpitalu rodziło się prawie 1,5 tys. dzieci rocznie. W roku 2020 liczba ta spadła do około 1 tys., natomiast w roku 2025 odnotowano już jedynie 566 porodów – poinformowano

Konsekwencją niskiej efektywności pracy oddziałów są bardzo wysokie straty finansowe, jakie generują.

W latach 2021-2025 łączna skumulowana strata oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego wyniosła prawie 40 mln zł – podkreślono.

Gdzie kobieta ma rodzić? Daleko od Wadowic

Po zamknięciu oddziałów w Wadowicach kobiety zostaną odesłane do szpitali w Suchej Beskidzkiej, Chrzanowie, Oświęcimiu, Myślenicach lub Żywcu. Dla wielu z nich oznacza to kilkadziesiąt kilometrów drogi, stres, logistyczny chaos i realne zagrożenie w sytuacjach nagłych.

Nadal jednak funkcjonować będzie poradnia ginekologiczno-położnicza z opieką ambulatoryjną.

„Dekarbonizacja”

W przekazanym stanowisku zwrócono uwagę, że w placówce prowadzone są inwestycje w ramach programu „dekarbonizacja pawilonu C”. Ich realizacja wymaga opuszczenia od 1 lutego części pomieszczeń i oddania ich wykonawcy. Tam właśnie znajduje się ginekologia.

Piekło kobiet

To, co dzieje się w Wadowicach, nie jest wyjątkiem. To modelowe piekło kobiet w Polsce powiatowej. Najpierw brak lekarzy, potem niedoszacowanie procedur przez NFZ, potem straty finansowe, a na końcu decyzja: zamykamy.

pap, jb

