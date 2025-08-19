Szpital we Wrocławiu przeniesie 500 pracowników. "Potraktowali nas jak śmieci"

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu planuje przekazać około 450 pracowników – m.in. salowe, noszowych oraz osoby odpowiedzialne za wywóz odpadów – w ręce zewnętrznej firmy. „Potraktowali nas jak śmieci” — cytuje jedną z zatrudnionych osób Gazeta Wyborcza.

Decyzja władz szpitala obejmuje około 450 pracowników Działu Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnątrzszpitalnego Pacjentów. Cały proces ma zostać przeprowadzony w oparciu o art. 23¹ Kodeksu pracy, co oznacza, że wszyscy pracownicy zostaną formalnie przeniesieni do nowego pracodawcy przy zachowaniu dotychczasowych warunków zatrudnienia.

„Tutaj ludzie pracują po 18–19 lat, a potraktowali nas jak śmieci” — mówi jedna z zatrudnionych osób dla „Gazety Wyborczej„.

Związkowcy ze szpitalnej „Solidarności” sprzeciwiają się zatrudnianiu pracowników przez firmę zewnętrzną. Ostrzegają, że outsourcing grozi spadkiem jakości usług, gorszymi warunkami pracy, wyższymi kosztami i problemami z odpowiedzialnością.

Uważają, że na takiej decyzji ucierpią nie tylko zatrudnieni, ale również sam szpital. Wskazują przy tym na przykłady innych wrocławskich ośrodków, gdzie podobne działania okazały się złe dla szpitala.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

gw, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec żartów! Nowelizacja budżetu koniecznością?

Agresywne wejście Litwinów na polski rynek spożywczy

Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

»»Kontra: Wojsko Polskie na Ukrainie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!