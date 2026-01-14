Auta używane tracą klientów. „Wyraźna zmiana gustów”

Na polskim rynku wtórnym sprzedano 3 345 928 samochodów w 2025 r., co oznacza spadek o ok. 2,8 proc. r/r, wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

„Rok 2025 był na rynku samochodów używanych w Polsce i Europie Środkowej rokiem względnej stabilizacji, ale także wyraźnych zmian w preferencjach klientów” - ocenia dyrektor generalna i prezes Aures Holdings - operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova.

W całym roku w Polsce sprzedano 3 345 928 pojazdów, co oznacza spadek o około 2,8 proc. w stosunku do roku 2024. Choć wolumen nieco się obniżył, rynek zachował stabilną i różnorodną strukturę oferty. Średnia cena sprzedanego auta wyniosła 47 610 zł i była o około 5,6 proc. niższa niż w 2024 roku. Jednocześnie średni wiek sprzedawanych aut wzrósł z 10 do 11 lat, a średni przebieg osiągnął ponad 168 tys. km - wynika z raportu AAA Auto..

Dane te pokazują, że w minionym roku kupujący coraz częściej stawiali na bezpieczne i sprawdzone auta, a ich decyzje były znacznie bardziej przemyślane. Jednocześnie, rosnące znaczenie SUV-ów oraz samochodów elektrycznych wskazuje na trwałe zmiany w strukturze rynku i preferencjach nabywców, którzy coraz częściej łączą komfort codziennego użytkowania z dbałością o ekologiczne rozwiązania - mówi prezes AAA Auto.

W minionym roku najczęściej sprzedawały się samochody benzynowe (1,61 mln aut), przed autami z silnikiem diesla - 1,39 mln sztuk i napędzanymi LPG (194,6 tys. sztuki). Sprzedaż samochodów elektrycznych na rynku wtórnym wyniosła 30,3 tys. sztuk, co stanowiło 0,9 proc. rynku.

»» O rynku nowych aut w 2025 roku czytaj tutaj:

Padł rekord rekordów zakupu nowych aut!

Już co dziesiąte nowe auto pochodzi z Chin!

Wyniki sprzedaży aut używanych w grudniu 2025 r.

W samym grudniu 2025 r. sprzedano 245 936 samochodów, czyli o 25 179 aut mniej niż w listopadzie. Jednocześnie średnia cena sprzedanego pojazdu wzrosła o 2210 zł m/m i wyniosła 50 154 zł, co uplasowało ją jako drugi najwyższy wynik w całym 2025 roku.

Średni przebieg sprzedanego auta w grudniu br. wynosił 165,6 tys. km, średni wiek 10 lat, a czas oczekiwania na kupca wynosił przeciętnie 46 dni, wymieniono.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Trzy grzechy i deficyt – co z tym zrobi prezydent?

Najdroższe 15 minut. „Odbędzie się transfer miliardów do zagranicznych kieszeni”

Srebro drożeje, inwestorzy coraz bardziej nerwowi

»»Czas na PITy i KSEF! Plan PiS: Zbudujemy Port Haller – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24