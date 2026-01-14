Ile obniżek stóp w NBP w 2026 r.? Eksperci już wskazali

W tym roku będzie jedna lub dwie obniżki stóp procentowych, przy czym ich skala nie będzie taka, jak miało to miejsce przed rokiem; stopa referencyjna na koniec roku wyniesie ok. 3,5 proc. - ocenił Związek Banków Polskich w komentarzu do środowej decyzji RPP.

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.

„Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie - ze stopą referencyjną 4,00 proc. - jest w naszej ocenie rozstrzygnięciem rozsądnym i oczekiwanym. Wpisuje się ona w dominujący konsensus rynkowy, który zakładał, że po serii obniżek z 2025 r. RPP zdecyduje się na przerwę i będzie chciała uważnie ocenić efekty dotychczasowego luzowania oraz napływ kolejnych danych makroekonomicznych” - podał w komentarzu ZBP.

Perspektywa na 1-2 obniżki stóp procentowych w 2026 roku

Związek zwrócił uwagę, że rynek - patrząc na wyceny instrumentów terminowych i zachowanie stawek rynku pieniężnego - wciąż dopuszcza scenariusz kolejnych obniżek w 2026 r., ale w większym stopniu niż wcześniej uzależnia ich termin i skalę od napływających danych oraz od oceny ryzyk inflacyjnych.

„W rezultacie, na podstawie dzisiejszych projekcji i przewidywań jako ZBP dostrzegamy perspektywę na 1-2 obniżki stóp procentowych w 2026 roku, przy czym ich skala nie będzie taka, jak miało to miejsce w 2025 roku. Przewidujemy, że rok 2026 możemy zakończyć ze stopą referencyjną na poziomie ok. 3,5 proc.” - ocenił Związek.

Etap doganiania efektów ubiegłorocznych decyzji

ZBP przypomniał, że decyzje RPP oddziałują na gospodarkę w czasie - poprzez koszty finansowania na rynku międzybankowym, wyceny instrumentów dłużnych, kurs walutowy, decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw i oczekiwania inflacyjne, a także przez zachowania konsumentów. „W bankowości ten mechanizm jest szczególnie widoczny: zmiany stóp procentowych przekładają się na warunki depozytowe i kredytowe stopniowo, w zależności od struktury portfeli, udziału oprocentowania stałego i zmiennego, konkurencji rynkowej oraz kosztów regulacyjnych i ryzyka prawnego” - wyjaśnił.

„Dlatego, z perspektywy sektora bankowego, obecny moment można określić jako etap doganiania efektów ubiegłorocznych decyzji. Istotna część klientów - zarówno gospodarstw domowych, jak i firm - odczuwa skutki obniżek stopniowo, w miarę odnowienia depozytów i dostosowania warunków finansowania. Równolegle banki, w ramach zarządzania ryzykiem stopy procentowej, w coraz większym stopniu opierają ofertę na produktach o stałym oprocentowaniu lub o dłuższej stabilizacji stawki. (…) W efekcie, nawet przy dzisiejszym braku zmiany stóp, warunki finansowania w gospodarce mogą jeszcze przez wiele miesięcy odzwierciedlać ubiegłoroczne luzowanie” - podkreślono.

W 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżała stopy procentowe. W rezultacie stopa referencyjna, czyli najważniejsza stopa Narodowego Banku Polskiego, spadła z 5,75 proc. do 4 proc., a więc o 1,75 pkt proc.

PAP, sek

