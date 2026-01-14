Szaleństwo cen metali. Miedź i cyna biją rekordy!

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną i znów osiągnęły rekordowy poziom - informują maklerzy.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej wobec 13.164 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji. Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 6,1095 USD za funt, w górę o 1,55 proc. Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 104.810 juanów za tonę, wyżej o 1,52 proc.

Rekordowo droga jest też cyna

Rekordowo droga jest też cyna - stosowana w elektronice i opakowaniach - w środę zaliczyła wzrost notowań na LME o 6 proc. do 52.495 USD za tonę, a od początku tego roku zdrożała już o blisko 30 proc. i przekroczyła szczyt zaliczony w 2022 r. Na giełdzie w Szanghaju cyna skoczyła w środę o niemal 9 proc.

Inwestorzy zastanawiają się, co czeka metale przemysłowe po udanym początku 2026 r. Na rynkach utrzymują się obawy, że popyt bazowy - zwłaszcza w Chinach - może osłabnąć, podczas gdy na rynkach pozostają wysokie ryzyka geopolityczne.

PAP, sek

