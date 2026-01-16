Pierwiastki ziem rzadkich prawie jak dolar

Amerykańskie władze chcąc choć w części zmniejszyć zależność od dostaw metali krytycznych z Chin, zamierzają powołać Rezerwę Odporności Strategicznej tych surowców z funduszem w wysokości 2,5 miliarda dolarów.

Pomysł na utworzenie rezerwy, wzorowanej na istniejącej już od lat dla ropy naftowej i paliw, znalazł się w ustawie, która już wkrótce może zostać przyjęta. Chodzi to, by zajęła się gromadzeniem zapasów kluczowych minerałów, zwłaszcza pierwiastków ziem rzadkich, niezbędnych w nowoczesnych technologiach – nie tylko elektronice ale także obronności.

To sygnał, że Amerykanie wyciągnęli wnioski ze swoistej „lekcji chińskiej” czyli sytuacji jaka miała miejsce jesienią 2025 roku, gdy władze w Pekinie podjęły decyzję o ograniczeniu i administracyjnych limitach dla eksportu niektórych strategicznych minerałów.

Surowce rzadkie tak jak ropa i dolar

Według informacji podanych przez główne agencje nowa Rezerwa ma gromadzić i magazynować kluczowe minerały, a będzie działać na podobnych zasadach jak Strategiczna Rezerwa Naftowa, Natomiast sposób zarządzania ma być wzorowany na Rezerwie Federalnej (Fed). Rezerwa ma kupować kluczowe minerały, które amerykański rząd uznają za strategiczne. Cytowana przez media demokratyczna senator Jeanne Shaheen przekonuje, że „zapewnienie inwestycji i gromadzenie kluczowych zasobów może uchronić Stany Zjednoczone przed zagrożeniami zewnętrznymi i zapewni znaczący – i opłacalny – impuls dla amerykańskiej gospodarki”.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje zapewnić krajowi nowe źródła dostaw minerałów krytycznych. Stąd plan inwestycji amerykańskich na Ukrainie. Zaledwie kilka dni temu media informowały o przejęciu kontroli nad największym złożem litu w USA przez spółkę z udziałem jednego z najbardziej zaufanych ludzi prezydenta – biznesmena Ronalda S. Laudera. Także plany Trumpa wobec Grenlandii są związane także z tamtejszymi bogatymi złożami surowców krytycznych.

Agnieszka Łakoma

