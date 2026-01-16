„NaszEauto” choć bez budżetu, to pojedzie dalej

W programie „NaszEauto” złożono ponad 34 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną wartość niemal 1,08 mld zł do 15 stycznia 2026 r., podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gdy złożone wnioski wyczerpią budżet na poziomie 1,18 mld zł, nabór nie zostanie zatrzymany - wnioski będą warunkowo przyjmowane, a ich rozpatrzenie będzie uzależnione od dostępności budżetu. Celem jest pełne wykorzystanie dostępnych środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

„Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania alokacji środków - budżet programu wynosi 1 181 997 750 zł. Po przekroczeniu tej kwoty wnioski będą przyjmowane ponad poziom pierwotnego budżetu, jednak warunkowo. To oznacza, że wypłata dotacji będzie uzależniona od dostępności środków. NFOŚiGW będzie na bieżąco informował o realizacji naboru wniosków” - czytamy w komunikacie.

NFOŚiGW szacuje, że część złożonych wniosków w programie „NaszEauto” nie zakończy się umową, ponieważ są to wnioski podwójne, puste, niepoddane korekcie czy też zostały wycofane przez wnioskodawców. Przyjęcie dodatkowych wniosków ma na celu zapewnienie, że wszystkie pieniądze z KPO zostaną w programie wypłacone. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu pierwotnego budżet programu, trafią więc na swoistą „listę rezerwową”. Warunkiem ich rozpatrzenia będzie dostępność środków w ramach programu.

Jak rozpatrywane są wnioski w programie „NaszEauto”

Wniosek złożony w programie „NaszEauto” trafia do oceny i po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji jest umieszczany na liście rankingowej, którą zatwierdza zarząd NFOŚiGW. Następnie wnioskodawca otrzymuje wezwanie do przesłania zabezpieczenia warunków umowy, które jest niezbędne do realizacji wypłaty. Bez tego dokumentu wypłata nie może zostać zrealizowana. Obecnie ponad tysiąc wniosków zatwierdzonych do wypłaty czeka na przesłanie przez wnioskodawcę zabezpieczenia, wskazano w materiale.

Wnioskodawca ma do wyboru dwie formy zabezpieczenia warunków umowy tj. cesję praw z polisy AC lub weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może zostać przesłane pocztą lub dostarczone do kancelarii NFOŚiGW.

