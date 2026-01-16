Resort finansów o starcie KSeF: zyska i biznes, i budżet

Na wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur w tym roku budżet powinien zyskać ok. 1,65 mld zł – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda.

„Od 1 lutego największe podmioty, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł, zostaną objęte Krajowym Systemem e-Faktur. Takich podmiotów jest ok. 4,2 tys. – powiedział w piątek Marcin Łoboda. – Od 1 kwietnia system obejmie pozostałych przedsiębiorców, z wyjątkiem tych o najmniejszych obrotach. Przedsiębiorcy, których obroty brutto nie przekraczają 10 tys. zł miesięcznie, zostaną system objęci od 1 stycznia 2027 r.” – dodał.

Podkreślił, że wprowadzenie KSeF jest jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego. Dodał, że ma nadzieję, iż system pozwoli na ograniczenie szarej i czarnej strefy.

Limit 10 tys. zł brutto nie obejmuje faktur wystawianych na rzecz konsumentów oraz paragonów do kwoty 450 zł. Poza tym wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na wielkość obrotów – będą musieli odbierać faktury poprzez KSeF. Przedstawiciele MF przypomnieli, że można to zrobić poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną, którą można sobie ściągnąć, zainstalować i zalogować się m.in. poprzez profil zaufany.

Na wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur w tym roku budżet powinien zyskać ok. 1,65 mld zł – powiedział szef KAS. – Dla całego roku ten wpływ szacujemy na 1,8 mld zł – dodał.

Zastępca szefa Krajowej Administracji Zbigniew Stawicki podczas konferencji prasowej na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) / autor: PAP/Leszek Szymański

Wiceszef KAS: nie zmienia się zakres danych zbieranych przez fiskusa

W trakcie konferencji wiceminister finansów i wiceszef KAS Zbigniew Stawicki przypomniał, że zgodnie z ustawą, do końca 2026 r. żaden podatnik nie zostanie ukarany za błędy, jakie mogą się pojawić przy wystawianiu faktur przez KSeF. Podkreślił także, że dane, jakie będą zbierane przez KSeF, nie różnią się niczym od tego, do czego pracownicy fiskusa mają dostęp obecnie.

Aby uzyskać dostęp do tych danych, pracownicy będą musieli uzyskać zgodę na dostęp od przełożonych. Z kolei w przypadku pracowników komórek analitycznych zdecydowaliśmy, że podniesiony zostanie poziom ochrony i że tacy pracownicy będą musieli uzyskać dodatkowe klauzule – powiedział Stawicki.

Przedstawiciele MF wyjaśnili, że jeśli pracownik fiskusa będzie potrzebował dostępu do danych KSeF, to będzie to robił na polecenie przełożonego i to w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Potem będzie musiał wystąpić o wniosek na zgodę na dostęp do danych i dopiero będzie mógł sprawdzać dane. Obecnie – jak przypomniano – w sytuacji, kiedy pojawia się konieczność uzyskania danych z faktur, pracownicy organów skarbowych dzwonią i proszą o faktury, które przedsiębiorca musi dostarczyć. Po wprowadzeniu KSeF nie będzie konieczności dostarczania faktur, bo one będą przechowywane w systemie.

MF o celach KSeF

Stawicki dodał, że wprowadzenie KSeF pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i bezpieczeństwa uczciwych przedsiębiorców, którzy będą chronieni przed konkurencją cenową i podatkową. Podkreślił, że obecnie służby skarbowe koncentrują się na wyjaśnianiu pomyłek, aby móc się skupić na wychwytywaniu przypadków, w którym mogło dojść do przestępstwa.

„Właśnie dostałem dane o wynikach kontroli za rok 2025, które pokazują, że ten kierunek jest właściwy. Liczba kontroli się zmniejszyła o 30 proc. i ta liczba będzie się zmniejszała nadal, co już zapowiadam – ale ustalenia powstałe w wyniku kontroli wzrosły o 46 proc. To jest efekt trafnego typowania i wszczynania kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z przestępstwami” – dodał.

Przedstawiciele MF podkreślili, że KSeF dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, a faktury konsumenckie – np. za telefon, prąd czy gaz – podatnicy będą otrzymywać tak jak dotychczas.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman powiedział, że „liczba kłamstw i zakres nieprawdy w mediach społecznościowych przebija wszystko, z czym MF spotkało się w swoich działaniach”. Dodał, że wiele nieprawdziwych opinii jest publikowanych przez doradców podatkowych.

„Będę zachęcał doradców do wyciągania odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do tych osób, które rozsiewają nieprawdę. To kwestia etyki zawodowej” – powiedział Neneman.

PAP, sek

