Od 18 stycznia ważne zmiany dla palaczy

Już za dwa dni wchodzą w życie nowe przepisy zakazujące sprzedaży smakowych wkładów tytoniowych. Zmiany mają na celu ograniczenie atrakcyjności tych produktów i ochronę zdrowia konsumentów.

Wyższa jest również akcyza, która w części kwotowej w przypadku papierosów wzrosła o jedną piątą. W przypadku tytoniu do palenia została podniesiona o 30 proc., a dla cygar i cygaretek wysokość tego podatku zwiększyła się o 20 proc.

Nie tylko papierosy, alkohol też

Obowiązuje także wyższa akcyza na alkohol. Zgodnie z tzw. mapą drogową zawartą w ustawie o podatku akcyzowym podwyżka w tym roku wyniesie 5 proc. W 2025 roku Sejm uchwalił nowelizację tego aktu prawnego, której celem było zwiększenie skali podwyżek akcyzy w 2026 roku do 15 proc. Prezydent Karol Nawrocki zawetował jednak te przepisy.

Osób palących ubywa, ale zbyt wolno

W Polsce papierosy regularnie pali około 8-9 milionów osób, co stanowi blisko 29-30 proc. dorosłej populacji. Co roku z powodu chorób związanych z tym nałogiem umiera ponad 80 tys. Polaków. Chociaż liczba palaczy nie maleje wystarczająco szybko, to w porównaniu do historycznych danych z lat 90., ich odsetek spadł z 46 do około 29 proc. dorosłej populacji. Niestety, proces ten ostatnio wyhamował, co ma związek z ekspansją tzw., papierosów elektronicznych. Tymczasem, zgodnie z Europejskim Planem Walki z Rakiem (European Cancer Plan), dąży się do obniżenia tego wskaźnika poniżej 5 proc. Oznaczałoby to redukcję liczby palaczy w Polsce do około 1,5 miliona osób.

