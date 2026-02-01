Opcja Trumpa w Iranie: blizkrieg albo dyplomacja

USA nie przeprowadzą uderzenia na Iran w najbliższej przyszłości, bo Pentagon wciąż ściąga do regionu dodatkowe systemy obrony powietrznej do ochrony swoich sił i sojuszników - podał w niedzielę „Wall Street Journal”.

Według dziennika, który powołuje się na amerykańskich urzędników, do baz USA w Kuwejcie, Jordanii, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej i Katarze ściągane są dodatkowa bateria systemu THAAD oraz dodatkowe systemy Patriot. To przygotowania na wypadek dużego odwetu ze strony Iranu i wywołania długotrwałego konfliktu.

Obawy przed odwetem Iraku

Źródła „WSJ” twierdzą, że USA mogłyby przeprowadzić ograniczony atak na Iran w dowolnej chwili, ale rodzaj dużego i rozstrzygającego uderzenia, którego chce prezydent Donald Trump, mógłby wywołać znaczącą odpowiedź Iranu przeciwko siłom USA w regionie i regionalnym sojusznikom USA, w tym Izraelowi. Na początku stycznia „New York Times” podał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu odwiódł Trumpa od ataku na Iran właśnie ze względu na brak przygotowania na ewentualny irański odwet.

W ubiegłym tygodniu Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie oświadczyły, że nie pozwolą Stanom Zjednoczonym na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej i terytorium do ataku na Iran. Według „WSJ” ich zamiarem jest uchronienie się przed irańską odpowiedzią.

Dziennik donosi też, że państwa Zatoki Perskiej przygotowują również własną obronę powietrzną. Arabia Saudyjska zakupiła siedem baterii THAAD, z których kilka podobno już zostało dostarczonych.

Trump: rozmowy z Teheranem trwają, ale możliwe fiasko

W sobotę Donald Trump powtórzył, że trwają negocjacje z Iranem i że Irańczycy „rozmawiają na poważnie” na temat swojego programu jądrowego. Przyznał jednak, że rozmowy mogą zakończyć się fiaskiem i atakiem na Teheran. Zbył jednak doniesienia o tym, że zdaniem władz Arabii Saudyjskiej powstrzymanie się od uderzenia na Teheran tylko ośmiela reżim.

„Niektórzy tak myślą, niektórzy nie. Jeśli zawrzemy wynegocjowany układ, który będzie satysfakcjonujący, bez broni jądrowej… oni to powinni zrobić, nie wiem, czy to zrobią, ale rozmawiają z nami, poważnie rozmawiają” - powiedział prezydent USA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zagraniczny kapitał zainteresowany polskimi obligacjami

Kryzys PKP Cargo zbiera żniwo: przewozy towarowe dołują

Będziemy świadkami monetarnego trzęsienia ziemi

»»Złoto na huśtawce! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24