Miliarderzy rządzą światem?
Na świecie jest ponad trzy tysiące miliarderów, a ich łączny majątek nigdy nie był tak ogromny, jak obecnie. Ma wartość ponad 18 bilionów dolarów, podczas gdy PKB naszego kraju to „tylko” bilion dolarów.
Dane o majątku najbogatszych ludzi świata opublikowała organizacja charytatywna Oxfam, która tradycyjnie dokonuje podsumowania co roku na otwarcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W raporcie wskazano, że fortuny najbogatszych ludzi na świecie tylko w ciągu jednego – ubiegłego roku – urosły o ponad 16 procent. I to sytuacji gdy niemal połowa ludzi na świecie żyje w ubóstwie. Kwota 2,5 biliona dolarów, o jaka wzbogacili się miliarderzy jest porównywalna z wartością majątku należącego do ponad czterech miliardów najuboższych ludzi na świecie.
Oxfam ostro skrytykował w tym kontekście amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który obniżył podatki dla amerykańskich gigantów. W raporcie wskazano też, że „superbogaci” wykorzystują swoje pieniądze i wpływy, „by zapewnić sobie władzę polityczną”. I przypomniano o przejęciu mediów przez światowych potentatów: Elona Muska, który wykupił X (d. Twitter) oraz przejęcie przez Jeffa Bezosa, szefa Amazona „The Washington Post”. Według Oxfam ponad połowa największych firm medialnych na świecie należy do miliarderów.
Organizacja ostrzega w związku z tym, że wpływy i władza, jaką mają najbogatsi, daje też im „kontrolę nad naszą przyszłością, podważając wolność polityczną i ograniczając prawa większości”.
Agnieszka Łakoma
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy
Cały kraj to odczuje! Mercosur uderzy w rynek pracy
Katar otwiera się na polską żywność
»»Bunt przeciw Mercosur w UE – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.