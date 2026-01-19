Miliarderzy rządzą światem?

Na świecie jest ponad trzy tysiące miliarderów, a ich łączny majątek nigdy nie był tak ogromny, jak obecnie. Ma wartość ponad 18 bilionów dolarów, podczas gdy PKB naszego kraju to „tylko” bilion dolarów.

Dane o majątku najbogatszych ludzi świata opublikowała organizacja charytatywna Oxfam, która tradycyjnie dokonuje podsumowania co roku na otwarcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W raporcie wskazano, że fortuny najbogatszych ludzi na świecie tylko w ciągu jednego – ubiegłego roku – urosły o ponad 16 procent. I to sytuacji gdy niemal połowa ludzi na świecie żyje w ubóstwie. Kwota ​​2,5 biliona dolarów, o jaka wzbogacili się miliarderzy jest porównywalna z wartością majątku należącego do ponad czterech miliardów najuboższych ludzi na świecie.

Oxfam ostro skrytykował w tym kontekście amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który obniżył podatki dla amerykańskich gigantów. W raporcie wskazano też, że „superbogaci” wykorzystują swoje pieniądze i wpływy, „by zapewnić sobie władzę polityczną”. I przypomniano o przejęciu mediów przez światowych potentatów: Elona Muska, który wykupił X (d. Twitter) oraz przejęcie przez Jeffa Bezosa, szefa Amazona „The Washington Post”. Według Oxfam ponad połowa największych firm medialnych na świecie należy do miliarderów.

Organizacja ostrzega w związku z tym, że wpływy i władza, jaką mają najbogatsi, daje też im „kontrolę nad naszą przyszłością, podważając wolność polityczną i ograniczając prawa większości”.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy

Cały kraj to odczuje! Mercosur uderzy w rynek pracy

Katar otwiera się na polską żywność

»»Bunt przeciw Mercosur w UE – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24