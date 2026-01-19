Agorze nie jest wszystko jedno. 166 osób na bruk

Agora zawarła porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w „Gazecie Wyborczej”, portalu Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting - poinformowała Agora w poniedziałek w komunikacie giełdowym. Łącznie zwolnienia w Grupie Kapitałowej Agory mają objąć 166 osób (6,56 proc. pracowników). Proces zwolnień ma potrwać do końca lutego br. i będzie kosztować co najmniej 11,7 mln zł.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone od 20 stycznia 2026 roku do 28 lutego 2026 roku i obejmą 60 pracowników Wyborczej, 63 zatrudnionych w Gazeta.pl oraz 13 w Eurozet Consulting - razem 136 osób. Zwolnienia dotyczą grup zawodowych: wsparcie operacyjne, sprzedaż, wsparcie biznesowe i redakcja.

Agora zaznaczyła, że na mocy porozumień zwalniani pracownicy otrzymają świadczenia wynikające z przepisów prawa. Ponadto, w przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w danej spółce. Spółka dodała, że niektórym pracownikom może zostać zaproponowana zmiana warunków pracy i płacy.

Zwalnianym dofinansują opiekę medyczną i psychologiczną

W komunikacie zaznaczono, że oprócz wsparcia finansowego, pracownikom odchodzącym na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting zaoferują dofinansowanie do opieki medycznej do 31 grudnia 2026 r., opiekę psychologiczną, a także „inne działania mające na celu łagodniejszą adaptację zwalnianych pracowników do nowych warunków”.

Zwolnienia także w samym rdzeniu Agory

Restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej obejmie również samą Agorę, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego oraz Grupę Radiową Agory oraz Eurozet, w których restrukturyzacja obejmie łącznie do 10 osób. Agora S.A., GRA oraz Eurozet planują dokonać tych zwolnień na warunkach analogicznych do uzgodnionych pomiędzy Wyborczą, Gazetą.pl i Eurozet Consulting, a związkiem zawodowym działającym w tych spółkach.

Łącznie Grupa Kapitałowa Agora S.A. w ramach restrukturyzacji zatrudnienia zwolni do 166 pracowników, co stanowi 6,56 proc. pracowników Grupy. O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych spółka poinformowała w grudniu ub. roku.

Agora poinformowała też, że szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia w czwartym kwartale 2025 r. wyniesie około 11,7 mln zł. Ostateczne kwoty kosztów z tytułu przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Agora zostaną podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 31 grudnia 2025 r.

Grupa Agora to spółka giełdowa, jedna z największych grup mediowych w kraju, do której należy 9 stacji radiowych, w tym Radio Zet, Radio Tok FM, Antyradio i Radio Złote Przeboje. W skład grupy wchodzi również dziennik „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.pl oraz portal Gazeta.pl. Grupa Agora ma w swoim portfolio również sieć kin Helios, firmę Next Film zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów, firmę reklamową AMS oraz Wydawnictwo Agora specjalizujące się w wydawaniu książek.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy

Cały kraj to odczuje! Mercosur uderzy w rynek pracy

Katar otwiera się na polską żywność

»»Bunt przeciw Mercosur w UE – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24