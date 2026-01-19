W JSW negocjacje bez przełomu

Rozmowy zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, prowadzone w poniedziałek przy udziale wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony, będą kontynuowane we wtorek i piątek - przekazała JSW w informacji prasowej.

W poniedziałek w JSW odbyło się spotkanie nt. porozumienia, które ma dostosować koszty wynagrodzeń do możliwości finansowych spółki.

„Rozmowy przebiegały w konstruktywnej atmosferze, z zamiarem wypracowania porozumienia niezbędnego dla stabilizacji sytuacji spółki. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że nadrzędnym celem pozostaje przyszłość JSW oraz zapewnienie warunków do dalszego funkcjonowania i rozwoju grupy” - podała w poniedziałek wieczorem spółka.

„Jutro, tj. we wtorek 20 stycznia, rozmowy będą prowadzone w zespołach roboczych. Kolejne spotkanie w pełnym składzie – z udziałem Wiceministra Grzegorza Wrony, zarządu JSW oraz reprezentatywnych związków zawodowych – odbędzie się w piątek 23 stycznia” - zapowiedziała JSW w informacji.

»» O negocjacjach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej czytaj tutaj:

W JSW rozmowy ostatniej szansy

Związki: interes załogi i przyszłość spółki

Po poniedziałkowych rozmowach na facebookowym profilu zakładowej Solidarności napisano, że strona związkowa przedstawiła w poniedziałek swoje stanowisko, podkreślając konieczność ochrony miejsc pracy, stabilnych warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa socjalnego pracowników grupy JSW.

„Związki zawodowe jednoznacznie wskazały, że wszelkie rozwiązania muszą uwzględniać interes załogi i realnie służyć przyszłości spółki” - wskazała Solidarność JSW. Zastrzegła, że porozumienie może zostać zawarte „wyłącznie przy poszanowaniu praw pracowniczych i dotychczasowych zobowiązań wobec załogi”.

Z kolei na zakładowym profilu Kadry oraz Związku Zawodowego Górników w Polsce oceniono, że poniedziałkowe spotkanie zakończyło się bez przełomu. „Wobec złożoności poszczególnych aspektów, w zakresie sytuacji finansowej spółki, odbędą się kolejne spotkania, w najbliższym okresie czasu” - zasygnalizowano.

Kontekstem rozmów była trudna sytuacja JSW i przygotowany przez zarząd projekt porozumienia dot. czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych. Związki dotąd sprzeciwiają się temu - mimo przedłużającego się okresu głębokiej dekoniunktury.

Projekt przewiduje, że porozumienie zawiesi czasowo stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami, a także zawiesi gwarancje z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczące warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia).

Zarząd JSW akcentuje, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.

W opinii związkowców projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy

Cały kraj to odczuje! Mercosur uderzy w rynek pracy

Katar otwiera się na polską żywność

»»Bunt przeciw Mercosur w UE – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24