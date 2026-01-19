Azoty Polyolefins pod ścianą? „Na już” do spłaty 4 mld zł

Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty - otrzymała od Banku Polska Kasa Opieki, działającego jako agent kredytu, zawiadomienia o postawieniu w stan wymagalności zobowiązań wynikających z umowy kredytów uprzywilejowanych - terminowego, obrotowego i VAT z 31 maja 2020 roku, o łącznej szacunkowej wartości 3,95 mld zł, podała Grupa Azoty.

„Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia na dzień 23 stycznia 2026 roku wszystkie kredyty, wraz z naliczonymi odsetkami oraz wszystkimi innymi kwotami naliczonymi lub zaległymi na podstawie dokumentów finansowych (łącznie z zaległymi zobowiązaniami) zostaną uznane za wymagalne (bez konieczności dalszego powiadomienia). Do dnia 23 stycznia 2026 roku agent kredytu żąda spłaty od spółki zależnej wszystkich zobowiązań finansowych tej spółki wynikających w powyższej umowy kredytu, bez dodatkowego wezwania. Kwoty powyższych wymagalnych zobowiązań, wyrażone są w różnych walutach, a ich szacunkowa suma to 3,952 mld zł” - czytamy w komunikacie.

Kredyty, których spłaty od GA Polyolefins żąda agent kredytu, dotyczą projektu Polimery Police realizowanego w formule project finance z uwzględnieniem zabezpieczeń oraz dokumentacji transakcyjnej i pozostają bez regresu w stosunku do sponsorów projektu, w tym Grupy Azoty, z zastrzeżeniem pożyczki wsparcia do łącznej kwoty 105 mln euro, której spółka razem z Zakładami Chemicznymi Police udzieliła GA Polyolefins w 2020 r., podkreślono również.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4 proc.) oraz Grupa Azoty (30,5 proc.).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

ISBnews, sek

