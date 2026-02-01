Budują i promują dobry obraz Lubelskiego

31 stycznia w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie ogłoszono nowych Ambasadorów Województwa Lubelskiego w kategorii: osoba, firma i instytucja. Tym samym województwo ma już 93 ambasadorów, w tym 11 ambasadorów specjalnych. Podczas uroczystej gali zostały też wręczone certyfikaty laureatom XX projektu gospodarczego Marka Lubelskie.

„Dzisiaj poznamy kolejnych ambasadorów, którzy stanowią o sile województwa lubelskiego. Tak jak u początku powstania naszego województwa w 1474 roku, tak samo i dziś nasz region jest symbolem rozwoju gospodarczego. Ziemia lubelska zrodziła wielu bardzo zdolnych ludzi, kreatywnych, przywiązanych do tradycji, którzy kochają drugiego człowieka i wiedzą, czym jest ciężka praca. Jestem dumny z naszych ambasadorów” – powiedział na rozpoczęciu Gali marszałek Jarosław Stawiarski.

Laureaci projektu gospodarczego Marka Lubelskie / autor: materiały prasowe UMWL / fot. Łukasz Frączek

Wręczenie certyfikatów laureatom XIX projektu gospodarczego Marka Lubelskie

Jak co roku na początku Gali wręczane są certyfikaty projektu gospodarczego Marka Lubelskie kolejnym laureatom z regionu. Projekt, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego od 2007 roku, służy wyróżnieniu i promocji najlepszych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, znanych z wysokiej jakości produktów i usług. To wyjątkowa forma promocji dla firm prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim.

Certyfikaty Marki Lubelskie otrzymały już 122 firmy, a w tym roku, w jubileuszowej XX edycji programu, dołączyło do nich kolejnych dziesięć. To firmy stawiające na wysokie standardy w biznesie, odpowiedzialność, innowacyjność i poszanowanie środowiska. Tegoroczni laureaci reprezentują branżę spożywczą, usługową, odzieżową, informatyczną/IT, produkcyjno-mechaniczną, rolniczo-ogrodniczą i budowlaną.

18 listopada 2025 r. Kapituła zdecydowała o przyznaniu dziesięciu certyfikatów Marka LUBELSKIE dla następujących przedsiębiorstw:

• Alma Sidor Sp. z o.o.

• GOLDSUN Radosław Szewczuk

• JUKKI POLAND Sp. z o.o.

• MONOGO Sp. z o.o.

• P.W. „MAR-JOLA BI” M. I T. WIDERLIK - Sp. z o.o.

• POLSKIE ZIOŁA Sp. z o.o.

• SQINIC Joanna Karpińska

• Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.

• WOD-BUD Sp. z o.o.

• Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp. z o.o. • Projekt gospodarczy Marka Lubelskie pomaga budować lokalny patriotyzm, wspiera działania proinwestycyjne i rozwój gospodarczy regionu, podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw oraz promuje najlepsze produkty i usługi.

Nadanie honorowych tytułów „Ambasador Województwa Lubelskiego 2025”

Województwo Lubelskie od 1999 roku honoruje tych, których działalność wpływa na promocję i budowanie dobrego obrazu regionu. Prestiżowy tytuł i statuetkę Ambasadora Województwa Lubelskiego otrzymało dotychczas 88 osób, instytucji i firm, reprezentujących bardzo różne obszary działalności. Od 2020 roku Samorząd Województwa Lubelskiego przyznaje też tytuły Specjalnych Ambasadorów Województwa Lubelskiego. Wśród wyróżnionych podmiotów są popularni artyści, mistrzowie sportu, uznani naukowcy, ale także zasłużone dla polskiej nauki uczelnie wyższe i instytuty badawcze, czołowe muzea i instytucje kultury, szpitale i sanatoria oraz wiele przedsiębiorstw regionu liczących się na krajowym i zagranicznych rynkach.

Autorem pierwowzoru statuetki był artysta rzeźbiarz Sławomir Mieleszko (1938–2021), wieloletni dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS i profesor w Zakładzie Rzeźby Monumentalnej, twórca wielu plenerowych rzeźb i pomników m.in. w Lublinie i Świdniku.

W dotychczasowych 26. edycjach nagrodzono w sumie 88 Ambasadorów, w tym 9 ambasadorów specjalnych. Nominowani w tegorocznej edycji to:

Nominowani w kategorii FIRMA 2025:

• Spółdzielnia Inwalidów ELREMET

• Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

• Port Lotniczy Lublin SA. • Nominowani w kategorii INSTYTUCJA 2025:

• Pracownia Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich KUL

• Neoklez – zespół muzyczny

• Muzeum Zamek w Janowcu

Nominowani w kategorii OSOBA 2025:

• Kacper Madejek

• Eryk Niewęgłowski

• Damian Bieniek

Ambasadorem Województwa Lubelskiego została firma Port Lotniczy Lublin SA / autor: materiały prasowe UMWL / fot. Łukasz Frączek

Laureaci XXVII Gala Ambasadora Województwa Lubelskiego

W tym roku, już po raz 27. wyróżniono Ambasadorów Województwa Lubelskiego. Tegoroczni laureaci Gali Ambasadora to:

W kategorii FIRMA – Port Lotniczy Lublin SA

To jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych Województwa Lubelskiego, będące efektem współpracy samorządów. Od 2012 roku Port Lotniczy wzmacnia pozycję Województwa Lubelskiego na mapie Polski i Europy, poprawiając dostępność komunikacyjną oraz stymulując rozwój gospodarczy i turystyczny. W 2025 roku lotnisko obsłużyło rekordową liczbę czterystu osiemdziesięciu tysięcy pasażerów, a terminal cargo znacząco zwiększył potencjał logistyczny regionu. Port Lotniczy Lublin jest dziś symbolem nowoczesności, otwartości i międzynarodowych aspiracji Województwa Lubelskiego.

W kategorii INSTYTUCJA – Pracownia Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich KUL

Łączy badania naukowe oraz działania edukacyjne w obszarze Zagłady ludności żydowskiej dokonanej przez Niemców. Dokumentuje losy zgładzonych społeczności żydowskich na terenie Województwa Lubelskiego i utrwala pamięć o nich poprzez odsłaniane tablice. Pracownia współpracuje z instytucjami naukowymi: lubelskimi, polskimi, europejskimi oraz w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, a także z samorządami, środowiskami edukacyjnymi i regionalnymi. Działalność Pracowni postrzegana jest jako wzorcowe i przykładowe realizowanie idei „Pamięć jest naszym obowiązkiem”.

W kategorii OSOBA – Kacper Madejek

Uznany muzyk, kompozytor, pedagog i muzykolog. Jest absolwentem Uniwersytetu Nowojorskiego i Yale School of Music, gdzie obecnie kontynuuje studia doktoranckie i pracuje jako asystent naukowy. Tworzy oryginalny, rozpoznawalny język muzyczny, inspirowany współczesnością i głęboką wrażliwością artystyczną. Jego utwory wykonywane były na prestiżowych festiwalach muzycznych na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Europie i na Bliskim Wschodzie. Laureat wielu wyróżnień, w tym Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców oraz Euregio Klassika Prize. Kacper był jedną z gwiazd koncertu „Perły Polskiej Muzyki Klasycznej”, zorganizowanego w partnerstwie z Województwem Lubelskim w 2025 roku w Brukseli.

Tytuł Specjalnego Ambasadora Województwa Lubelskiego 2025 trafił do Czesława Langa / autor: materiały prasowe UMWL / fot. Łukasz Frączek

Ambasadorzy Specjalni Województwa Lubelskiego

Dodatkowo kapituła postanowiła uhonorować tytułem Ambasadora Specjalnego jeszcze dwie osoby. Tytuł Specjalnego Ambasadora Województwa Lubelskiego 2025 trafił do Czesława Langa i Zbigniewa Czuryły.

Ambasador Specjalny – Czesław Lang

To jeden z najwybitniejszych kolarzy i sportowy wizjoner. Wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata, mistrz Polski. Z wyścigu Tour de Pologne – którego jest dyrektorem generalnym – stworzył prestiżowe wydarzenie światowej rangi. Województwo Lubelskie było gospodarzem kilku edycji Tour de Pologne – mężczyzn i kobiet. Etapy kolarskie przebiegające przez nasze regiony, miasta i miasteczka, transmitowane były na cały świat i oglądane przez miliony widzów, budując pozytywny wizerunek i prestiż naszego województwa. Czesław Lang to ambasador wartości: pasji, etosu sportu, konsekwencji, profesjonalizmu i popularyzowania regionów Polski.

Ambasador Specjalny – Arti Sentemo

Kameralna Orkiestra Akordeonowa „Arti Sentemo” w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest przez wybitnego pedagoga i dyrygenta, dyrektora tamtejszej Państwowej Szkoły Muzycznej – Zbigniew Czuryłę. Inicjator stworzył unikatową formułę artystyczną orkiestry akordeonowej, która wykonuje muzykę klasyczną i współczesną, filmową i rozrywkową kompozytorów polskich i światowych. Od kilkunastu lat orkiestra koncertuje na scenach polskich i za granicą, zdobywa międzynarodowe nagrody. Orkiestra „Arti Sentemo” pod kierunkiem Zbigniewa Czuryły stała się muzyczną wizytówką i ambasadorem kulturalnym Województwa Lubelskiego.

Galę wieczoru uświetnił występ Natalii Kukulskiej / autor: materiały prasowe UMWL / fot. Łukasz Frączek

Program artystyczny

Na scenie wystąpiła 9-letnia Luiza Just, która trenuje fitness artystyczny i ma na swoim koncie imponujący dorobek sportowy. Jest multimedalistką mistrzostw świata, między innymi Mistrzynią Świata w kategorii „fit kids”, a także Mistrzynią Świata w fitnessie artystycznym. W swoich występach Luiza łączy akrobatykę, gimnastykę oraz elementy taneczne, zachwycając publiczność precyzją, siłą i niezwykłą subtelnością.

Galę wieczoru uświetnił występ Natalii Kukulskiej, która ze sceną muzyczną związana jest od najmłodszych lat. Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów przedstawiła utwory ze swojej najnowszej płyty „Dobrostan”.

Materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

