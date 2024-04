Stawiarski: Lubelskie czeka spektakularny rozwój

Jarosław Stawiarski, marszałek Województwa Lubelskiego, udzielił obszernego wywiadu portalowi wPolityce.pl. Jak argumentował marszałek wynik PiS w tym regionie to efekt wieloletniej, dobrej pracy.

Jak wskazuje Stawiarski przed wyborami argumentowano, iż formacja KO/PSL „zgarnie całą pulę” w wyborach. Takie prognozy okazały się dalece błędne!

Nie tylko tak się nie stało, ale zdobyliśmy 47,17% wszystkich głosów, co przełożyło się na 21 mandatów w sejmiku, czyli aż o 3 więcej niż w 2018 r. To stabilna i samodzielna większość, na którą liczyłem. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest dla mnie oczywista. To nagroda za 5 lat ciężkiej i uczciwej pracy dla regionu. Ludzie są dużo bardziej świadomi niż to się wydaje wielu spin doktorom odpowiadającym za kampanie wyborcze. Dostrzegają zmiany i profesjonalne zarządzanie województwem, mniej niż kiedyś zwracając uwagę na banery i plakaty wyborcze. Świadczy o tym jednoznacznie nasz wynik. Głosował na nas nie tylko żelazny elektorat PiS czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, ale także sympatycy innych partii, którzy docenili wykonaną przez nas pracę samorządową.