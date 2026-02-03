Klamki w samochodzie muszą być widoczne

Tesla ma rok na przeprojektowanie swoich samochodów i rezygnację z ich znaku rozpoznawczego, jakim były niemal niewidoczne klamki. Rząd w Pekinie wprowadza bowiem zakaz sprzedaży tego typu samochodów, a powód to bezpieczeństwo. Czy Unia także wprowadzi taki zakaz?

Jeśli amerykański gigant motoryzacyjny chce nadal sprzedawać auta w Chinach - a to wiodący na świecie rynek dla elektryków - musi w szybkim tempie dokonać zmiany. Klamki mają być nie tylko widoczne na zewnątrz ale też wewnątrz pojazdu tak, by pasażer bez trudu mógł ich użyć. Światowe media informując o tym, powołują się na oficjalne oświadczenie Ministerstwa Przemysłu i Technologii, w którym wskazano na „niedogodności związane z obsługą zewnętrznych klamek do drzwi i brak możliwości ich otwarcia po wypadku”.

Zakaz nie jest błahy, chodzi bowiem o przypadki „uwięzienia pasażerów” w autach, gdy nie mogli otworzyć drzwi po wypadku lub gdy – jak podje CNN – ratownicy nie mogli się do nich dostać. Portal informuje też o tym, że w USA Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wszczęła dochodzenie po tym, jaki napłynęły zgłoszenia od właścicieli Tesli, którzy „musieli wybić szyby w autach”, by zabrać dzieci i „nie mogli już do nich wsiąść”. Natomiast agencja Bloomberg poinformowała o 140 udokumentowanych przypadkach, gdy właśnie „z powodu problemów z klamkami” pasażerowie nie mogli opuścić swoich aut i „odnieśli poważne obrażenia”.

Trudno ocenić, czy Komisja Europejska weźmie przykład z władz Chin i także wprowadzi zakaz montażu „ukrytych klamek” w elektrykach. Tesla jest także znaczącym dostawcą tego typu samochodów w Europie, choć straciła silną pozycję z powodu konkurencji chińskich producentów i w ubiegłym roku odnotowała spadek sprzedaży w porównaniu z 2024 r.

Agnieszka Łakoma

