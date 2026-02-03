Styczeń. "Polacy szukają pracy"

O 30 proc. wzrosła liczba składanych aplikacji na portale justjoin.it i rocketjobs.pl. To efekt trudniejszych warunków rynkowych, które zmuszają kandydatów do jeszcze intensywniejszego poszukiwania zatrudnienia.

Styczeń 2026 roku przyniósł nam historyczny rekord – odnotowaliśmy aż o 1/3 więcej aplikacji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ta skala pokazuje jak trudny stał się rynek pracy. Mamy więcej kandydatów, rosnącą konkurencję i procesy rekrutacyjne, które są dłuższe i coraz bardziej wymagające. Kandydaci muszą aplikować częściej, by zwiększyć swoje szanse – komentuje Piotr Nowosielski, CEO portali pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.

Gdzie konkurencja jest największa?

Największy tłok na rynku dotyczy branży design, marketingu, turystyki i HR. Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner w rocketjobs.pl, tłumaczy:

Demokratyzacja narzędzi projektowych oraz automatyzacja w marketingu sprawiają, że konkurencja rośnie.

Jak dodaje, specjalizacje niszowe (np. Scala, ERP) dają większe szanse na szybkie zatrudnienie.

AI zmienia rynek pracy

AI i automatyzacja zmieniają reguły gry – firmy coraz częściej korzystają z narzędzi, które usprawniają proces selekcji, co wymusza na kandydacie jeszcze większe dopracowanie aplikacji.

