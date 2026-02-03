Styczeń. "Polacy szukają pracy"
O 30 proc. wzrosła liczba składanych aplikacji na portale justjoin.it i rocketjobs.pl. To efekt trudniejszych warunków rynkowych, które zmuszają kandydatów do jeszcze intensywniejszego poszukiwania zatrudnienia.
Styczeń 2026 roku przyniósł nam historyczny rekord – odnotowaliśmy aż o 1/3 więcej aplikacji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ta skala pokazuje jak trudny stał się rynek pracy. Mamy więcej kandydatów, rosnącą konkurencję i procesy rekrutacyjne, które są dłuższe i coraz bardziej wymagające. Kandydaci muszą aplikować częściej, by zwiększyć swoje szanse – komentuje Piotr Nowosielski, CEO portali pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.
Gdzie konkurencja jest największa?
Największy tłok na rynku dotyczy branży design, marketingu, turystyki i HR. Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner w rocketjobs.pl, tłumaczy:
Demokratyzacja narzędzi projektowych oraz automatyzacja w marketingu sprawiają, że konkurencja rośnie.
Jak dodaje, specjalizacje niszowe (np. Scala, ERP) dają większe szanse na szybkie zatrudnienie.
AI zmienia rynek pracy
AI i automatyzacja zmieniają reguły gry – firmy coraz częściej korzystają z narzędzi, które usprawniają proces selekcji, co wymusza na kandydacie jeszcze większe dopracowanie aplikacji.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
komunikat prasowy, jb
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Złoto: gwałtowna korekta po historycznym rajdzie
Oto jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł!
Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF
»»Zatrważające dane! Liczba ludności Polski kurczy się dramatycznie! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.