Wolą zwolnić się z pracy, niż pracować z biura

Tylko 10 proc. pracowników chce pracować wyłącznie z biura. Pozostałe 90 proc. wybiera pracę zdalną lub hybrydową w różnych wariantach– wynika z najnowszego badania opinii SW Research.

Co piąty pracownik jest gotów odejść z pracy, jeśli pracodawca zmusi go do powrotu do biura – wynika z badania opinii SW Research, zleconego przez agencję rekrutacyjną Devire.

Pracownicy wybierają „home office”

Co pracownikom najbardziej przeszkadza w biurze? Przebodźcowanie, hałas, brak prywatności, naturalnego światła, świeżego powietrza i klasyczny open space, który jest źródłem rozproszenia. Z kolei praca zdalna daje pracownikom oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach, spokój oraz brak biurowych rozpraszaczy. Powrót do przestrzeni firmowych wymaga sensownego uzasadnienia.

