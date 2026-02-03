Wolą zwolnić się z pracy, niż pracować z biura
Tylko 10 proc. pracowników chce pracować wyłącznie z biura. Pozostałe 90 proc. wybiera pracę zdalną lub hybrydową w różnych wariantach– wynika z najnowszego badania opinii SW Research.
Co piąty pracownik jest gotów odejść z pracy, jeśli pracodawca zmusi go do powrotu do biura – wynika z badania opinii SW Research, zleconego przez agencję rekrutacyjną Devire.
Pracownicy wybierają „home office”
Co pracownikom najbardziej przeszkadza w biurze? Przebodźcowanie, hałas, brak prywatności, naturalnego światła, świeżego powietrza i klasyczny open space, który jest źródłem rozproszenia. Z kolei praca zdalna daje pracownikom oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach, spokój oraz brak biurowych rozpraszaczy. Powrót do przestrzeni firmowych wymaga sensownego uzasadnienia.
komunikat prasowy, jb
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Złoto: gwałtowna korekta po historycznym rajdzie
Oto jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł!
Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF
»»Zatrważające dane! Liczba ludności Polski kurczy się dramatycznie! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.