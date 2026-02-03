"Szansa na zarobek". Co dalej ze srebrem?
Tom Bradshaw, analityk, który przewidział spadek cen srebra o 40 proc., prognozuje, że do 2028 roku srebro może osiągnąć 375 dolarów za uncję, a złoto – 9000 dolarów.
Mimo gwałtownych spadków, uważa, że obecne ceny mogą stanowić punkt wyjścia do nowego cyklu wzrostów.
„Okazja życia”
Również Robert Kiyosaki traktuje obecny krach jako „okazję życia” i planuje zwiększenie inwestycji w metale szlachetne oraz Bitcoina.
To była korekta
Eksperci podkreślają, że minione spadki były efektem korekty po parabolicznych wzrostach, a dla długoterminowych inwestorów mogą stanowić szansę na zarobek.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
x, jb
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Złoto: gwałtowna korekta po historycznym rajdzie
Oto jak Polacy zadłużyli się na 226 mld zł!
Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF
»»Zatrważające dane! Liczba ludności Polski kurczy się dramatycznie! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.