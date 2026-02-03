Informacje
"Szansa na zarobek". Co dalej ze srebrem?

Joanna Buczyńska

Dziennikarka ekonomiczna, publicystka miesięcznika "Gazeta Bankowa", prowadząca Wywiady Gospodarcze w Telewizji wPolsce.pl

Tom Bradshaw, analityk, który przewidział spadek cen srebra o 40 proc., prognozuje, że do 2028 roku srebro może osiągnąć 375 dolarów za uncję, a złoto – 9000 dolarów.

Mimo gwałtownych spadków, uważa, że obecne ceny mogą stanowić punkt wyjścia do nowego cyklu wzrostów.

Okazja życia”

Również Robert Kiyosaki traktuje obecny krach jako „okazję życia” i planuje zwiększenie inwestycji w metale szlachetne oraz Bitcoina.

To była korekta

Eksperci podkreślają, że minione spadki były efektem korekty po parabolicznych wzrostach, a dla długoterminowych inwestorów mogą stanowić szansę na zarobek.

