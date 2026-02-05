Studenci-hakerzy. Kradli dane i kody BLIK

Dziewięć osób, w tym studenci kierunków informatycznych, usłyszało zarzuty dotyczące włamywania na internetowe konta, kradzieży tożsamości i oszustwa. Według krakowskiej prokuratury podejrzani przejmowali konta na Facebooku, by wyłudzać pieniądze za pomocą kodów BLIK. Zostali tymczasowo aresztowani.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadząca śledztwo w tej sprawie podała, że sprawcy przejmowali konta użytkowników Facebooka, przełamując lub obchodząc zabezpieczenia. Następnie, podszywając się pod właścicieli przejętych profili, kontaktowali się z ich znajomymi i prosili o pomoc finansową, tłumacząc to rzekomą blokadą konta bankowego. Nieświadomi oszustwa pokrzywdzeni realizowali płatności, generując i zatwierdzając kody BLIK. Do oszustw dochodziło od stycznia 2023 r. do listopada 2025 r.

Włamali się do ponad 1,5 tys. kont, 750 osób poszkodowanych

Według ustaleń śledczych, podejrzani włamali się do ponad 1,5 tys. kont. Prokuratura namierzyła 750 pokrzywdzonych. Wartość wyrządzonej przestępstwami szkody wyceniono do tej pory na 600 tys. zł, ale według prokuratury dowody wskazują na to, że liczba pokrzywdzonych oraz łączna wysokość szkody mogą być znacząco wyższe.

Podejrzani to studenci i uczniowie kierunków informatycznych

Jak poinformowały służby, podejrzani mają od 18 do 27 lat, część z nich to studenci i uczniowie kierunków informatycznych. Są oni podejrzani o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Podczas zatrzymań w całej Polsce funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znaleźli 3 mln zł w kryptowalutach oraz luksusowe zegarki. Całość wyceniono na 4 mln zł.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

PAP, sek

