Prezes NBP sugeruje: w marcu będzie obniżka stóp

Wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały, a nasz kraj pozostaje liderem dezinflacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - ocenił w czwartek prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jego zdaniem inflacja w całym 2026 r. będzie w celu NBP. „Moim zdaniem, jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu” – powiedział prezes NBP.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Glapiński podkreślił, że inflacja w Polsce jest najniższa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Można więc powiedzieć, że jesteśmy liderem dezinflacji - podkreślił.

Inflacja w Polsce na trwałe wróciła do celu NBP - ocenia prezes Adam Glapiński / autor: YT @nbppl - screen

Najniższa inflacja, najwyższy wzrost

Jak dodał, według ostatnich danych, tj. za grudzień 2025 r., żaden kraj regionu, który przyjął euro, nie miał niższej inflacji niż Polska. Zauważył, że jednocześnie mamy najwyższy wzrost gospodarczy w regionie.

Mamy teraz najwyższy wzrost gospodarczy w Europie - ocenia szef banku centralnego / autor: YT @nbppl - screen

„Dzisiaj wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały, co było naszym celem. (…) Jeśli chodzi o najbliższe miesiące, to według aktualnych prognoz w pierwszym kwartale inflacja może się obniżyć, chociaż zawsze będą na nią wpływały różnokierunkowe czynniki” - podkreślił Glapiński. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Wśród czynników dezinflacyjnych prezes banku centralnego wymienił obniżenie taryf na energię elektryczną oraz niższe ceny surowców rolnych, co wpływa na ceny żywności. Jak dodał, NBP impuls dezinflacyjny widzi także w słabnącej dynamice cen usług, przez co niższa jest także inflacja bazowa.

Zagadka wysokiej dynamiki płac

„Z drugiej strony ostatnie dane z gospodarki były relatywnie korzystne. Według wstępnych danych GUS w zeszłym roku dynamika PKB wyniosła 3,6 proc., a więc była zbliżona do naszej listopadowej projekcji. Ponadto dane o sprzedaży detalicznej i produkcji w grudniu były lepsze niż w poprzednim miesiącu” - zauważył Glapiński.

Szef NBP zwrócił uwagę, że choć dynamika płac w gospodarce systematycznie hamuje, to w grudniu odnotowano drugi z rzędu jej wzrost w przedsiębiorstwach. - Być może wynikało to z oddziaływania czynników jednorazowych, ale dopiero dane za kolejne miesiące pokażą, czy dynamika płac powróci na trajektorię spadkową, czego sobie życzymy - dodał.

W marcu RPP może podjąć decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP / autor: YT @nbppl - screen

Inflacja w ryzach. W marcu czas na obniżkę stóp?

„Zakładamy, że w całym roku inflacja będzie mniej więcej zgodna z celem NBP. Może się jeszcze trochę obniżyć, ale będzie bliska 2,5 proc.” - podsumował Glapiński. Jak dodał, taka sytuacja pozwala Radzie Polityki Pieniężnej dyskutować, czy można jeszcze obniżyć stopy procentowe. Podkreślił jednocześnie, że trudno jest powiedzieć, jaka będzie decyzja Rady, ale stopa referencyjna na poziomie 3,5 proc. „jest oczywiście możliwa”.

Moim zdaniem, jeśli projekcja nie pokaże nic niepokojącego i nie nastąpią wydarzenia zewnętrzne, to możliwa jest obniżka stóp procentowych w marcu – stwierdził Glapiński.

W środę RPP nie zmieniła stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, pozostawiając stopę referencyjną na poziomie 4 proc. W ubiegłym roku Rada dokonała sześciu obniżek stóp procentowych łącznie o 175 punktów bazowych.

Analitycy PKO BP: nie ma już miejsca na całą serię obniżek

Niska i spadająca inflacja kusi, żeby dalej obniżać stopy procentowe NBP po zaskakująco dużej redukcji w poprzednim roku (łącznie 175pb). Nie można jednak ignorować bardzo dobrych perspektyw gospodarki, w tym silnego wzrostu popytu krajowego i oczekiwanej poprawy sytuacji na rynku pracy, która może zacząć nasilać presję płacową. Inflacja w średnim terminie wymaga uwagi i ostrożności w polityce pieniężnej. Stopy procentowe NBP nie są już wyraźnie powyżej neutralnego poziomu jak na początku 2025 roku. Teraz nie ma już miejsca na całą serię obniżek, zostaje niewielka przestrzeń na delikatne dostosowania, najlepiej przy okazji publikacji projekcji NBP dla PKB i inflacji (marzec, lipiec, listopad), co pozwala sprawdzać średnioterminowe perspektywy inflacji i podejmować decyzje na solidnym gruncie, z dbałością o wiarygodność polityki pieniężnej w Polsce. Ostatnie decyzje RPP i dzisiejsze wypowiedzi Prezesa NBP wpisują się w takie ramy - napisali na X analitycy PKO BP w komentarzu po konferencji prezesa NBP.

PAP, sek

