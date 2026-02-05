Złoty stabilny do euro, wobec dolara możliwe osłabienie

Kurs EURPLN prawie nie zareagował na wypowiedzi prezesa NBP, natomiast rentowności krajowych obligacji spadły o kilka pb. Zdaniem strategów, dla złotego źródłem niepokoju pozostaje korekta na amerykańskim rynku akcji. Jak oceniają, na koniec tygodnia EURPLN powinien utrzymać się lekko poniżej 4,22, natomiast w przypadku USDPLN jest ryzyko wzrost w kierunku 3,60–3,62.

Ok. godz. 17.06 kurs EUR/PLN rośnie o 0,04 proc. do 4,2209, a USD/PLN idzie w górę o 0,13 proc. do 3,5809. EUR/USD zniżkuje o 0,09 proc. do 1,1787.

Rynek nie reagował na konferencję prezesa NBP

W czwartek odbyła się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

„Prezes NBP A. Glapiński podczas konferencji w zasadzie potwierdził to, czego rynek się spodziewał, sugerując możliwość obniżki stóp procentowych w marcu. Reakcja rynku była jednak ograniczona – wyceny przyszłych cięć stóp praktycznie się nie zmieniły. Złoty po krótkim osłabieniu szybko wrócił więc do poziomów z otwarcia sesji” - napisał w komentarzu dla PAP Biznes Andrzej Kiedrowicz, strateg rynkowy PKO BP.

Dodał, że w globalnym otoczeniu złotemu mogła ciążyć spadkowa sesja na światowych giełdach, jednakże bez istotnego przełożenia na notowania.

Jego zdaniem, w piątek w krajowym kalendarzu makro nie pojawią się istotne publikacje, natomiast globalnie uwagę inwestorów przyciągnie wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan za luty, pokazujący nastroje amerykańskich konsumentów.

„Ponieważ styczniowy raport z rynku pracy w USA został przesunięty na przyszłą środę, jutrzejsze dane będą raczej drugoplanowe i nie powinny znacząco poruszyć rynków” - napisał Andrzej Kiedrowicz.

„Z perspektywy złotego większym źródłem niepokoju pozostaje korekta na amerykańskim rynku akcji. Jeśli obawy wokół spółek technologicznych zaczną się nasilać, wyprzedaż może przyspieszyć, co zwykle szkodzi aktywom ryzykownym i walutom rynków wschodzących, w tym złotemu. Na koniec tygodnia spodziewam się więc utrzymania EURPLN lekko poniżej 4,22, natomiast w przypadku USDPLN widzę większe ryzyko wybicia górą z obecnej konsolidacji w kierunku 3,60–3,62” - dodał.

Rentowności obligacji lekko spadły

„Na krajowym rynku obligacji skarbowych, w reakcji na przekaz z konferencji NBP, rentowności SPW lekko spadły — w przedziale 3-5 pb, przy czym nieco mocniejszy ruch był widoczny na krótkim końcu krzywej. Sygnalizacja możliwej obniżki stóp w marcu była jednak zgodna z rynkowymi oczekiwaniami, dlatego nie stała się już istotnym impulsem dla wycen” - napisał Andrzej Kiedrowicz.

„W piątek spodziewałbym się raczej utrzymania trendu bocznego na krajowym rynku długu. Utrzymujące się słabsze nastroje na rynkach aktywów ryzykownych nie powinny istotnie ciążyć długiemu końcowi krzywej. Jednocześnie przestrzeń do dalszych spadków rentowności SPW wydaje się już mocno ograniczona — ewentualne ruchy w dół mogłyby wynieść co najwyżej kilka pb.” - dodał.

PAP Biznes, sek

