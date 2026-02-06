Prof. Adam Glapiński, prezes NBP: Zasoby złota NBP urosną do 700 ton

Na koniec 2025 r. polskie rezerwy złota wyniosły 550 ton. To znaczy, że w ciągu minionego roku w zasobach Narodowego Banku Polskiego przybyło 102 tony kruszcu, co czyni Polskę jednym z największych nabywców złota na świecie.

Jednocześnie rośnie udział złota w rezerwach dewizowych banku centralnego, przy czym w ostatnim okresie wzrost ten w dużej mierze wynika z dynamicznego wzrostu cen złota, a nie wyłącznie przyrostu jego ilości. Dlatego w styczniu 2026 r. prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, wystąpił z inicjatywą dalszego zwiększania zasobów złota w ujęciu ilościowym – do poziomu 700 ton. Docelowy poziom został formalnie przyjęty uchwałą Zarządu NBP 20 stycznia 2026 r.

W styczniu 2026 r. prof. Adam Glapiński, Prezes NBP wystąpił z inicjatywą dalszego zwiększania zasobów złota w ujęciu ilościowym – do poziomu 700 ton / autor: materiały prasowe NBP

Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota – obok takich krajów jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Francja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Indie i Japonia.

Największe rezerwy złota banków centralnych (stan na koniec 2025 r.) / autor: materiały prasowe NBP

Ujmując rzecz dokładnie, ostatniego dnia grudnia udział złota osiągnął 28,2 proc. rezerw, to jest 550 ton o wartości ponad 275 miliardów złotych (wg kursu z 31 grudnia 2025 r.). Przez ostatni rok przybyło 102 tony złota – na koniec 2024 r. zasoby kruszcu NBP wynosiły 448 ton o ówczesnej wartości 156,5 miliarda złotych, co stanowiło 17,6 proc. wszystkich rezerw.

W zasobach NBP jest 550 ton złota o wartości ponad 275 mld zł (wg kursu z 31 grudnia 2025 r.) / autor: materiały prasowe NBP

Widać więc, że udział złota w aktywach rezerwowych banku centralnego rośnie nie tylko ze względu na regularne zakupy, ale także na wzrost ceny kruszcu. Złoto drożeje, co w czasach kryzysów i niepewności jest normalne.

Aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego są przechowywane nie tylko w złocie, ale głównie w walutach obcych. Największy udział mają najważniejsze waluty, w których rozlicza się świat, na czele z dolarem amerykańskim i euro. Ale pewne kwoty są przechowywane w funcie brytyjskim, dolarze australijskim czy kanadyjskim. Wszystko dla większej dywersyfikacji i – co za tym idzie – bezpieczeństwa.

Sumaryczna wartość rezerw dewizowych zbliża się do BILIONA złotych – na koniec grudnia oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 976 456,4 mln zł. Ta astronomiczna kwota odpowiada mniej więcej jednej czwartej rocznego produktu krajowego brutto całej Polski albo połowie zadłużenia sektora publicznego naszego kraju. Innymi słowy, to około 26 tysięcy złotych na każdego Polaka (licząc z noworodkami).

Rozbudowa i dywersyfikacja rezerw dewizowych, w tym w kierunku złota, to wynik konsekwentnej i wieloletniej strategii Narodowego Banku Polskiego. Zgromadzone rezerwy wzmacniają wiarygodność finansową kraju, a także zapewniają możliwość wsparcia stabilności rynków finansowych lub sektora bankowego w przypadku znacznych zaburzeń ich funkcjonowania. Sprzyja to stabilności polskiej waluty.

Zespół wGospodarce

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje