Złota kotwica w NBP

Decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski w ostatnich latach nie pozostawiają wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza nasza polityka rezerw. Podczas rozmowy w programie „Piątka wGospodarce” na antenie telewizji wPolsce24, Artur Soboń, członek zarządu NBP, wyjaśnił dlaczego polski bank centralny postawił na złoto. Według najnowszych danych, polski bank centralny zgromadził już około 550 ton kruszcu, ale to dopiero początek drogi do osiągnięcia celu, jakim jest poziom 700 ton.

Z tego artykułu dowiesz się:

• O nowym celu NBP: Polska planuje zwiększyć zapasy złota do 700 ton.

• O awansie do światowej elity: Polska wejdzie do pierwszej dziesiątki krajów o największych zasobach złota na świecie.

• O ochronie przed kryzysami: Złoto służy jako „bezpieczna przystań”, stabilizując gospodarkę w obliczu napięć geopolitycznych i wahań kursów walut.

• O suwerenności finansowej: Gromadzenie kruszcu to długofalowa inwestycja w niezależność i międzynarodową wiarygodność Polski.

Fundamentem tej strategii jest dążenie do uzyskania konkretnych proporcji w portfelu aktywów. NBP przyjął za cel, aby złoto stanowiło docelowo 30 procent całości oficjalnych aktywów rezerwowych państwa. Jak wyjaśniał Artur Soboń, dynamika rynku wymusiła jednak pewne korekty w planach ilościowych. Wygląda na to, że to korekta korzystna.

»» O decyzji zarządu NBP w sprawie wielkości zasobów złota czytaj tutaj:

Glapiński: NBP zdecydował o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton

„Podejmując decyzję o tym, iż będziemy chcieli, aby 30 procent całości naszych aktywnych, oficjalnych aktywów rezerwowych to było złoto, robiliśmy to w momencie, w którym była określona cena złota. Jednak przy rosnących cenach – przypomnę, w ubiegłym roku to jest wzrost o ponad 60 procent – dość szybko doszlibyśmy do poziomu 30 procent w całości rezerw. Stąd też ta zmiana z 550 ton na 700 ton, tak aby dać sobie możliwość także w tym roku po to, aby to złoto kupować” – tłumaczył przedstawiciel zarządu NBP.

Elitarne grono

Polska jest jednym z liderów zakupów kruszcu na świecie, a po zrealizowaniu zapowiedzi o zwiększeniu rezerw do 700 ton, znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota. To istotne, ponieważ mimo imponującego tempa gromadzenia sztabek, wciąż dzieli nas dystans do potęg gospodarczych, które od dekad traktują złoto jako główny filar bezpieczeństwa.

Dla porównania, Stany Zjednoczone pozostają niekwestionowanym liderem, posiadając ponad 8133 tony złota, co stanowi niemal 78 procent ich rezerw walutowych. W Europie prym wiodą Niemcy z zasobami przekraczającymi 3350 ton, co przekłada się na około 77 procent udziału w rezerwach. Wysoko w rankingu plasują się także Włochy (ponad 2450 ton) oraz Francja (2437 ton). Kraje te od lat utrzymują udział złota w rezerwach na poziomie oscylującym wokół 75-80 procent. Polska, mimo że pod względem tonażu przegoniła już takie instytucje jak Europejski Bank Centralny czy Bank Anglii, wciąż buduje swój udział procentowy.

»» O zasobach złota w NBP czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego: jest 550 ton, a będzie 700!

„Te proporcje, które zmieniają strukturę naszego portfela rezerw, to wciąż daleko do naszych sąsiadów, bo Niemcy, które mają ponad 3000 ton złota, mają 80 proc. swoich rezerw w złocie, Francuzi 78 proc., Włosi 77 proc. – to jest blisko 2500 ton. Więc Polska, która ma rosnące każdego roku rezerwy – to jest koło 10 proc. rocznie – dzisiaj buduje swój portfel tak, aby zagwarantować swojej gospodarce adekwatny portfel i adekwatną wysokość rezerw” – mówił Artur Soboń.

Długi marsz po złoto

Członek zarządu NBP podkreślał, że działania polskiego banku centralnego są adekwatne do skali polskiej gospodarki, która w ostatnim czasie osiągnęła imponujący pułap biliona dolarów PKB. W tym kontekście rezerwy walutowe, których wartość zbliża się do biliona złotych, muszą być odpowiednio zdywersyfikowane. Złoto odgrywa tu rolę szczególną.

„Nasze zakupy oczywiście mają charakter długoterminowy. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, stabilność, wiarygodność polskiej gospodarki. Na ostatnim miejscu jest ten fakt, który też korzystnie wpływa oczywiście na nasz bilans, bo złoto ma ujemną korelację do dolara i w momencie, w którym dolar słabnie, złoto rośnie. W momencie, w którym geopolitycznie sytuacja jest bardziej niestabilna, te ceny złota rosną” – wyjaśniał Artur Soboń.

Zjawisko to jest szczególnie istotne w 2026 roku, gdy cena złota osiąga historyczne rekordy, przekraczając kolejne progi cenowe. Dla wielu sceptyków kupowanie kruszcu w momencie, gdy jest on najdroższy w historii, może wydawać się ryzykowne, jednak eksperci NBP patrzą na to przez pryzmat strategicznej polisy ubezpieczeniowej. Złoto jest bowiem zasobem całkowicie wolnym od ryzyka kredytowego i politycznego innego państwa. W przeciwieństwie do walut obcych czy obligacji, jego wartość nie zależy od wypłacalności emitenta.

Prezes NBP Adam Glapiński chce, żeby bank centralny miał 700 ton złota / autor: materiały prasowe NBP

Finansowy fundament bezpieczeństwa

Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne i historyczne doświadczenia, musi posiadać fundament finansowy odporny na wszelkie turbulencje zewnętrzne. Geopolityka, zwłaszcza w obliczu konfliktów i napięć na wschodniej granicy oraz na Bliskim Wschodzie, staje się kluczowym czynnikiem kształtującym politykę banków centralnych w naszym regionie.

»» O rynku złota i notowaniach kruszcu czytaj tutaj:

Złoto z nowym rekordem

„To, że my dzisiaj budujemy odpowiedni dla polskiej gospodarki zasób złota, jest dowodem też na to, że po prostu geografii nie zmienimy. Jesteśmy w tym miejscu świata, w tym miejscu Europy, w którym jesteśmy, i musimy być przygotowani na potencjalne turbulencje. I złoto jest taką bezpieczną przystanią, jest taką kotwicą, jest niezależne od polityki gospodarczej innych państw i tym samym jest częścią gwarancji naszego bezpieczeństwa” – podkreślał Soboń.

Co wydaje się istotne, Polska nie jest osamotniona w tym trendzie. Wiele krajów rynków wschodzących, jak Chiny (posiadające oficjalnie około 2300 ton), Indie (880 ton) czy Turcja (ponad 600 ton), również systematycznie zwiększają swoje zasoby. Jednak to właśnie Polska w 2025 i na początku 2026 roku wyrosła na jednego z najbardziej aktywnych graczy na tym rynku, co realnie wzmacnia wiarygodność złotego i całego systemu finansowego w oczach zagranicznych inwestorów oraz agencji ratingowych.

Podsumowanie. Złoto to gwarancja suwerenności

Posiadanie zasobów na poziomie 700 ton postawi Polskę w jednym rzędzie z najsilniejszymi gospodarkami świata, dając nam większy margines swobody w sytuacjach kryzysowych. Jak podsumował Artur Soboń, systematyczny wzrost rezerw pozwala na budowę portfela adekwatnego do współczesnych wyzwań. To proces, który wykracza poza bieżącą politykę i doraźne zyski – to tworzenie wielopokoleniowej „kotwicy”, która ma chronić wartość polskiego majątku bez względu na zmiany na politycznej mapie świata. Złoto w skarbcu NBP to nie tylko zamrożony kapitał, ale przede wszystkim twarda gwarancja suwerenności ekonomicznej państwa w coraz bardziej nieprzewidywalnych czasach.

Dane na podstawie: Komunikaty NBP, Central Bank Gold Reserves Database WGC, ceicdata.com, businessinsider.com.pl

Maciej Wośko, redaktor naczelny wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”

»» Zobacz rozmowę z Arturem Soboniem w programie „Piątka wGospodarce” telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Port Haller: na potrzeby gospodarki i wojska

Rekordowy domiar podatkowy i coraz więcej pytań

Zmienili nazwę i… mamy nowy bank w Polsce