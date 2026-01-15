Złoto Glapińskiego: jest 550 ton, a będzie 700!

Prezes NBP prof. Adam Glapiński: zwrócę się do zarządu NBP o zgodę na zwiększenie zasobów do 700 ton.

Na konferencji prasowej prezes NBP prof. Adam Glapiński poinformował, że na koniec 2025 roku zasoby złota w aktywach rezerwowych wynosiły 550 ton i miały wartość 76,5 mld dol., czyli 276 mld złotych. W roku 2025 NBP powiększył zasoby złota o ponad 100 ton. Obecny poziom daje NBP 12. pozycję wśród banków centralnych na świecie.

Prof. Adam Glapiński zapowiedział, że zwróci się do zarządu NBP o zgodę na zwiększenie zasobów do 700 ton bez określania czasu na osiągnięcie tego celu i procentowego udziału kruszcu w aktywach rezerwowych.

„Przyczyną jest duża zmienność cen złota, bo ze względu na wzrost ceny już zbliżamy się do poziomu 28 proc. przy założonym poziomie 30 proc.” – tłumaczył prezes NBP.

Złoto nie na sprzedaż

Prezes Glapiński podkreślił, że złoto jest strategicznym zasobem bezpieczeństwa państwa i jego sprzedaż „absolutnie nie wchodzi w grę”. Dodał, że gdyby hipotetycznie sprzedać złoto zakupione w czasie jego kadencji, zysk wyniósłby 115 mld zł, ale – jak zaznaczył – nie jest to celem polityki banku centralnego.

Prezes NBP ostrzegł jednocześnie, że szybki wzrost cen złota nie będzie trwał wiecznie i w przyszłości możliwa jest istotna korekta. Niezależnie od tego, jak podkreślił, bank centralny będzie dalej gromadził rezerwy, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe kraju w „wyjątkowo nerwowych czasach”.

Wszystkie aktywa rezerwowe Polski – poinformował prof. Adam Glapiński – są obecnie warte 976,5 mld zł, co lokuje NBP w pierwszej dwudziestce banków centralnych na świecie.

