„Lokal na start”. Bytom oferuje 90 lokali za "1 zł"

W Bytomiu rozpoczął się program „Lokal na start”, w ramach którego około 90 lokali użytkowych zostanie udostępnionych przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub planującym jej uruchomienie. Przez pierwsze trzy lata czynsz za lokal wynosi 1 zł netto za metr kwadratowy.

Program ma charakter konkursowy i jest realizowany w trybie ciągłym.

Dla kogo lokal za „1 zł”?

Oferty mogą składać osoby, które planują rozpocząć pierwszą działalność gospodarczą lub prowadzą firmę nie dłużej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Kto decyduje?

O wyborze dzierżawcy decyduje komisja konkursowa, która zbiera się każdorazowo po wpłynięciu co najmniej trzech ofert, nie rzadziej niż raz na sześć tygodni.

Oferta również dla tych spoza miasta

Jest to kolejny, po programie »Lokal na kulturę«, etap działań związany z zagospodarowaniem wolnych lokali użytkowych. Chcemy dać szansę tym, którzy mają pomysł na biznes, ale dysponują tylko niewielkimi środkami na start. Oferta skierowana jest nie tylko do przedsiębiorców z Bytomia, ale też spoza naszego miasta - przekazał we wtorek prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Lokal w centrum miasta

Jak poinformował Urząd Miejski w Bytomiu, większość oferowanych lokali zlokalizowana jest w centrum miasta, a ich powierzchnia waha się od 20 do 90 mkw.

Są warunki: remont i podatek od nieruchomości

Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do przeprowadzenia remontu lokalu we własnym zakresie.

Poza preferencyjnym czynszem najemca ponosi koszty podatku od nieruchomości (35,39 zł za mkw. rocznie), opłat eksploatacyjnych, mediów, ubezpieczenia oraz podatku VAT.

Do programu „Lokal na start” trafiają lokale, które nie znalazły najemcy w dwóch kolejnych publicznych przetargach czynszowych. W ofercie konkursowej przedsiębiorca musi przedstawić m.in. planowaną działalność, doświadczenie i wykształcenie, informacje o źródłach finansowania, ewentualnym tworzeniu miejsc pracy oraz potwierdzić brak zaległości wobec gminy.

Co po trzech latach? Ważne!

Po trzech latach obowiązywania symbolicznej stawki czynszu, w czwartym roku dzierżawy opłata wzrośnie do 50 proc. średniej stawki rynkowej dla danej strefy, w piątym roku - do 75 proc., a od szóstego roku - do 100 proc. stawki rynkowej, ustalanej w zależności od lokalizacji lokalu.

Wsparcie dla rozpoczynających działalność

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu również udziela wsparcia osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, korzystając ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski przyjmujemy przez cały rok, a wartość kwoty dotacji wynosi 48 tys. zł, które można wykorzystać m.in. na zagospodarowanie lokalu - przekazał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu Jacek Kudzior.

Program „Lokal na start” jest kolejnym działaniem miasta związanym z zagospodarowaniem pustostanów użytkowych, po wcześniej realizowanym programie „Lokal na kulturę”.

