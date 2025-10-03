Grupa LPP zadebiutowała na 44. zagranicznym rynku

3 października otwarty został pierwszy salon Sinsay w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Do końca roku marka uruchomi tam ok. 8 sklepów o łącznej powierzchni ponad 6 tys. mkw. Azerbejdżan to kolejny po Kazachstanie i Uzbekistanie kierunek, który wpisuje się w nasz plan rozwoju na perspektywicznych rynkach Azji Centralnej i Kaukazu – stwierdza LPP.

Debiut w Azerbejdżanie to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii LPP, której celem jest wzmocnienie pozycji spółki w Azji Centralnej i na Kaukazie, podkreślono w komunikacie.

„Azerbejdżan to kolejny po Kazachstanie i Uzbekistanie kierunek, który wpisuje się w nasz plan rozwoju na perspektywicznych rynkach Azji Centralnej i Kaukazu. Dodatkowo strategiczne położenie między Europą Wschodnią, a Azją Zachodnią stwarza doskonałą okazję do rozszerzenia działalności w regionie łączącym te dwie dynamiczne strefy. Młode społeczeństwo, zmieniające się nawyki zakupowe oraz rosnąca popularność nowoczesnych formatów handlu sprawiają, że to idealny moment, by umacniać swoją obecność w tym rejonie” - powiedział International Business Director w LPP Tomasz Koczara, cytowany w materiale.

LPP zdecydowało się na rozwój własnej sieci sprzedaży

Do końca 2025 r. marka LPP otworzy w Azerbejdżanie około ośmiu salonów o łącznej powierzchni ponad 6 tys. mkw. - głównie w Baku, które z populacją przekraczającą 2,3 mln mieszkańców ma największy potencjał sprzedażowy w kraju i stanowi idealny punkt wyjścia do dalszej ekspansji Sinsay. Podczas gdy znaczna większość międzynarodowych marek obecnych w tym kraju działa za pośrednictwem partnerów franczyzowych, głównie w dużych centrach handlowych, LPP zdecydowało się na rozwój własnej sieci sprzedaży, podano także.

„Strategia LPP, oparta na samodzielnym rozwoju, daje firmie pełną kontrolę nad procesem ekspansji, umożliwiając szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby konsumentów oraz elastyczne dostosowywanie oferty do lokalnych oczekiwań. Taki model działania pozwala na lepsze poznanie rynku i zapewnia nam przewagę konkurencyjną, stanowiąc solidną podstawę do dalszego wzrostu i lepszej adaptacji do dynamicznego środowiska biznesowego” - powiedział także Koczara.

Pierwszy salon Sinsay w Azerbejdżanie został otwarty w centrum handlowo-rozrywkowym Sevinc Mall powstałym w 2024 r. Kolejne salony Sinsay powstaną w różnorodnych lokalizacjach - zarówno w dużych galeriach handlowych, jak i w popularnych punktach ulicznych, czy dzielnicach mieszkaniowych, wskazano.

„Zróżnicowane miejsca sprzedaży to element strategii spółki, która chce zapewnić klientom wygodny dostęp do swojej oferty. W przypadku Azerbejdżanu nabiera to szczególnego znaczenia, ponieważ handel detaliczny wciąż w dużej mierze opiera się tam na ulicznych punktach sprzedaży i bazarach. Widać jednak rosnące znaczenie nowoczesnych galerii handlowych, które powoli stają się centrum życia zakupowego” - czytamy dalej w komunikacie.

Pierwszy salon Sinsay w Baku / autor: materiały prasowe LPP

Azerbejdżan jest 44. rynkiem dla LPP

Azerbejdżan jest 44. rynkiem, na którym obecne są marki Grupy LPP. Debiut w tym kraju to część strategii rozwoju LPP w regionie. W sierpniu br. spółka rozpoczęła działalność w Uzbekistanie, gdzie do końca roku otworzy ponad 20 sklepów. Rozbudowuje również sieć w Kazachstanie, gdzie planuje kilkadziesiąt nowych lokalizacji. Jeszcze w tym roku marka pojawi się w Gruzji, a w kolejnym - w Mołdawii, przypomniano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 - styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews, sek

